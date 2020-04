Londoner Regierung - Johnsons Zustand auf Intensivstation stabil

London (Reuters) - Der Zustand des an Covid-19 erkrankten britischen Premierministers Boris Johnson ist nach Angaben seiner Regierung stabil.

Er sei guten Mutes, teilte Edward Argar, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, am Mittwoch mit. Johnson habe zusätzlichen Sauerstoff erhalten, werde aber nicht künstlich beatmet. Johnson war am Sonntag mit anhaltendem Fieber und Husten ins Londoner St.-Thomas-Krankenhaus eingeliefert und am Montagabend auf die Intensivstation verlegt worden, nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte. Er war vor knapp zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seine Symptome bezeichnete der 55-Jährige damals als leicht.

Da es in Großbritannien keinen formellen Plan für die Situation gibt, dass ein Premierminister ausfällt, hatte Johnson Außenminister Dominic Raab gebeten, ihn notfalls zu vertreten. Raab sagte, Johnson sei weiterhin verantwortlich und werde bald auch wieder das Ruder übernehmen. Johnsons Krankenhausaufenthalt fällt in die laut Wissenschaftlern voraussichtlich schwerste Phase der Pandemie. Zugleich ist die politische Debatte voll entbrannt, wie und wann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft zurückgefahren werden können. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan erklärte, Großbritannien sei noch weit von einer Lockerung der Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie entfernt.

Die Johns-Hopkins-Universität beziffert die Infektionen mit dem Coronavirus in Großbritannien auf knapp 56.000. Die Zahl der Todesfälle beläuft sich demnach auf 6159, was den amtlichen Zahlen aus Großbritannien vom Montag entspricht. Demnach wurden von den rund 68 Millionen Briten bisher gut 210.000 auf Corona getestet.