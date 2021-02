LS-X Mittags-Update zum DAX, dem Sanofi-Rückschlag, Zahlen bei Uber, Übernahme bei Akasol?

Replaced by the video

Die Meldung von Sanofi gilt als Rückschlag für das Unternehmen. Der französische Impfstoff wird in diesem Jahr wohl nicht mehr fertig und kann dann erst gegen Ende 2021 zugelassen und entsprechend später ausgeliefert werden. Das Unternehmen arbeitet an zwei Impfstoffen. Bisher ist das Vakzine noch nicht an Menschen getestet worden.

Eine weitere Schlagzeile gab es beim Fahrdienstbetreiber Uber. Knapp eine Milliarde Dollar Quartalsverlust lassen aufhorchen. Der Aktienkurs ist jedoch stabil. Wie kam dies? Die Sparte Uber Eats hat einen Teil der Verluste kompensiert bzw. diese noch im "Rahmen" der Erwartungen gehalten. Essen liefern ist nicht nur über Delivery Hero und Hellofresh ein erfolgreiches Geschäftsmodell, sondern auch in den USA weit verbreitet.

Dritter Wert war der Batteriehersteller Akasol. Er könnte für 730 Millionen Euro übernommen werden. Dies signalisierte der US-Autozulieferer BorgWarner und bot dem Darmstädter Unternehmen 120 Euro je Aktie an. Dennoch stieg die Aktie heute stärker und notiert zum Mittag bei 126 Euro. Immerhin hält der Gründer und Chef an Akasol 47 Prozent der Anteile. Seine Stimme ist damit maßgeblich.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Zugehörige Wertpapiere: ittags-Update zum DAX, dem Sanofi-Rückschlag, Zahlen bei Uber, Übernahme bei Akasol?