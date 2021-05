Berlin (Reuters) - Die Lufthansa fliegt vorerst nicht mehr nach Belarus und setzt Direktverbindungen in die Hauptstadt Minsk aus.

Man streiche den für Mittwoch geplanten Flug von Franfurt nach Minsk und den Rückflug am Donnerstag, teilte die Airline am Dienstag mit. Bis auf weiteres fliege Lufthansa nicht durch den belarussischen Luftraum. "Über weitere Flüge entscheiden wir noch, bis dahin beobachten wir die Lage und stehen in ständigem Kontakt mit unseren Behörden." Sicherheit habe bei Lufthansa oberste Priorität.

Nach der umstrittenen Lande-Anordnung für ein Ryanair -Flugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen in Minsk und der dortigen Festnahme eines Regierungskritikers hatte die EU am Montagabend weitere Sanktionen gegen Belarus verhängt. Weitere Fluggesellschaften - darunter Ryanair, Air France, die polnische LOT und Finnair - erklärten am Dienstag, sie würden den Luftraum über Belarus bis auf weiteres meiden.