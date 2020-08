LUFTHANSA - Käufer scheitern erneut!

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 8,760 € (XETRA)

Der Start in die neue Woche könnte für Anleger in der Lufthansa-Aktie besser laufen. Mit dem aktuellen Verlust von mehr als 2,50 % zählt man nicht nur zu den größten Verlierern im MDAX, sondern prallt damit erneut am Widerstandsbereich um 9,22 EUR nach unten ab. Dieser Preisbereich macht den Käufern schon seit Juli zu schaffen und sorgte für mehr oder minder große Abwärtsbewegungen, unter anderem auch für einen Test des bisherigen Jahrestiefs.

Warum sich die Bullen in der Lufthansa-Aktie so schwertun, dürfte aus fundamentaler Sicht bekannt sein. Die Corona-Krise hat das Unternehmen extrem hart getroffen. Kein Wunder, dass sich die Bullen mit großen Transaktionen zurückhalten. Sofern es jedoch gelingt, den Widerstand bei 9,22 EUR nachhaltig zu überwinden, könnte das Interesse zunehmen. Im Anschluss wären Gewinne zum EMA 200 um 11 EUR möglich. Oberhalb dessen könnte man noch einmal das Junihoch bei 12,56 EUR anlaufen.

In Summe wird in der Lufthansa-Aktie von einer Konsolidierung/Stabilisierung ausgegangen. Die oben angesprochenen Ziele könnten dabei mittelfristig abgearbeitet werden. Entscheidend ist auf dieser Ebene, dass die Kurse nicht auf ein neues Jahrestief bzw. sogar Allzeittief zurückfallen. Langfristig gesehen ist der Preisbereich bei 7,21 EUR bis hin zu ca. 6,20 EUR eine starke Unterstützung. Selbst wenn sich die Käufer jetzt noch nicht direkt durchsetzen können, bestünde in dieser Preiszone die Chance für ein Comeback. Umgekehrt aber würde ein bärischer Ausbruch darunter die Stimmung massiv eintrüben.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)