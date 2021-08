Lufthansa: Merklich unterm Vorkriesenniveau

Die Luftverkehrsbranche liegt weiterhin am Boden, hierzulande liegt die Nachfrage rund 85 Prozent unter dem Niveau von vor der Coronakrise. Europaweit sind die Zahlen nicht so niedrig, hier liegt lediglich ein Abschlag von 78 Prozent vor. Mit neuen Virusvarianten wird es zunehmend schwieriger werden in dieser Branche Geld zu verdienen, eine Ausnahme bildet die Luftfracht. Ein Blick auf den aktuellen Kursverlauf der Lufthansa-Aktie spiegelt das Desaster sehr gut wider, die Aktie verliert deutlich an Wert und steuert auf ihre Jahrestiefs zu. Die Tiefstände markierte das Wertpapier im abgelaufenen Jahr um 7,00 Euro herum, das ist eine markante Unterstützung und könnte für eine temporäre Stabilisierung sorgen.

Langer und steiniger Weg

So schnell wie erhofft wird sich die Luftfahrtbranche nicht erholen, es kursiert die Angst um eine vierte Corona-Welle und damit einhergehenden Einschränkungen in der Bevölkerung. Bezogen auf den Wert der Lufthansa-Aktie könnte sich dies noch einmal negativ auswirken und zu Abschlägen auf 8,80 Euro führen, darunter müsste die markante Unterstützung um 8,00 Euro noch einmal aushelfen. Mit einer deutlichen Zunahme des Passagieraufkommenes in der Luftbranche wird erst ab 2022 gerechnet, hier müssen sich Investoren noch etwas länger gedulden. Für greifbare Kaufsignale in Richtung 18,00 Euro müsste dagegen erst der Widerstand verlaufend um 13,20 Euro nachhaltig überwunden werden.

Lufthansa (Wochenchart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9,43 // 9,66 // 10,02 // 10,32 // 10,93 // 11,30 Euro Unterstützungen: 8,97 // 8,80 // 8,58 // 8,14 // 8,00 // 7,65 Euro

Fazit

Die Abgabeserie dürfte bei der Lufthansa-Aktie noch weiter anhalten, unterhalb der aktuellen Jahrestiefs sind weitere Rücksetzer auf 8,80 und darunter sogar glatt 8,00 Euro zwingend einzuplanen. In diesem Bereich könnte sich durchaus eine Long-Chance ergeben, allerdings sollten Investoren einen langen Atem vorweisen. Sollte Interesse an einem Investment auf der Long-Seite bestehen, darf gerne das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB2F73 etwas näher beleuchtet werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB2F73 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,21 - 2,22 Euro Emittent: Citi Basispreis: 7,0555 Euro Basiswert: Lufthansa AG KO-Schwelle: 7,0555 Euro akt. Kurs Basiswert: 9,22 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 6,18 Euro Hebel: 4,2 Kurschance: + 170 Prozent Börse Frankfurt

