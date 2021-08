LumenVox startet Engine für automatische Spracherkennung der nächsten Generation mit Transkription

Neue ASR-Engine ist der Konkurrenz voraus und liefert die genauesten sprachbasierten Kundenerlebnisse

LumenVox, ein führender Anbieter von Sprach- und Stimmerkennungs-Technologien, kündigte heute die nächste Generation seiner Engine für die automatische Spracherkennung (Automatic Speech Recognition, ASR) mit Transkription an. Die neue Engine basiert auf künstlicher Intelligenz (KI) und Deep-Machine-Learning (ML) und ist der Konkurrenz bei der Bereitstellung der präzisesten sprachbasierten Kundenerlebnisse weit voraus.

Die neue ASR-Engine von LumenVox hebt sich durch ihre durchgängige Deep Neural Network (DNN)-Architektur und ihre hochmodernen Spracherkennungsfunktionen von der Konkurrenz ab. Die neue ASR-Engine ermöglicht nicht nur das schnellere Hinzufügen neuer Sprachen und Dialekte, sondern bietet auch ein modernes Toolset zur Erweiterung des Sprachenmodells, um eine größere Vielfalt an Benutzern abzudecken.

„Neue Ansprüche haben die Bedeutung von automatisierter Spracherkennung neu definiert“, sagt Dan Miller, leitender Analyst bei Opus Research. „Die neue ASR-Engine von LumenVox bietet eine hohe Genauigkeit und Intelligenz zur Erfassung, Erkennung und Reaktion auf die Absichten des jeweiligen Kunden und setzt neue Maßstäbe für Sprach- und Stimmerkennungssoftware.“

LumenVox bietet im Vergleich zu anderen KI-gesteuerten ASR-Engines, die derzeit auf dem Markt sind, eine branchenführende Genauigkeit und ermöglicht den Kunden Folgendes:



Zukunftssichere Sprachtechnologie: Mit seiner durchgängigen „Deep Neural Network (DNN)“-Architektur ermöglicht das Einzelsprachmodell von LumenVox den Kunden, schnell neue Sprachen und nicht-muttersprachliche Akzente hinzuzufügen, um eine größere Vielfalt an Kunden mit einer branchenweit führenden Genauigkeit zu bedienen.



Mit seiner durchgängigen „Deep Neural Network (DNN)“-Architektur ermöglicht das Einzelsprachmodell von LumenVox den Kunden, schnell neue Sprachen und nicht-muttersprachliche Akzente hinzuzufügen, um eine größere Vielfalt an Kunden mit einer branchenweit führenden Genauigkeit zu bedienen.

Migrieren bestehender Sprachanwendungen : Mit dem LumenVox Speech Tuner können Kunden über 80 % ihrer grammatikalischen Strukturen und Konfidenzwerte aus bestehenden Anwendungen relativ einfach auf die LumenVox ASR migrieren.



: Mit dem LumenVox Speech Tuner können Kunden über 80 % ihrer grammatikalischen Strukturen und Konfidenzwerte aus bestehenden Anwendungen relativ einfach auf die LumenVox ASR migrieren.

Bieten eines nahtlosen Kundenerlebnisses : Durch die Umwandlung von Sprache in Text in Echtzeit gewährleistet die ASR-Engine von LumenVox eine hohe Verfügbarkeit und extrem genaue Transkription mit geringer oder gar keiner Latenz.



: Durch die Umwandlung von Sprache in Text in Echtzeit gewährleistet die ASR-Engine von LumenVox eine hohe Verfügbarkeit und extrem genaue Transkription mit geringer oder gar keiner Latenz.

Einsatz in jeder Umgebung: LumenVox bietet Kunden die volle Flexibilität, ihre Sprachanwendungen in allen Umgebungen einzusetzen: vor Ort, in der Multi-Cloud oder in einem Hybridmodell.



„Unternehmen entwickeln sich rasant weiter und benötigen immer mehr sprachgesteuerte Anwendungen, um ihren Kunden ein optimales Erlebnis zu bieten“, sagt Joe Hagan, Chief Product Officer bei LumenVox. „Die neue ASR-Engine von LumenVox ermöglicht es Kunden, den steigenden Bedarf an modernen Spracherkennungsdiensten zu decken, indem sie neue Sprachen und Dialekte ohne die damit verbundenen hohen Kosten für professionelle Dienstleistungen anbieten können.“

Begleiten Sie Dan Miller, leitender Analyst bei Opus Research, und Joe Hagan, Chief Product Officer bei LumenVox, am 14. September um 11:00 PT / 14:00 ET, während sie erörtern, was erforderlich ist, um bedeutungsvolle Mitarbeiter- und Kundenerlebnisse über Sprachkanäle zu liefern. Registrieren Sie sich jetzt für das Webinar.

Über LumenVox

LumenVox ist ein führender Anbieter von Sprach- und Stimmerkennungssoftware in Betreiberqualität für Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Software von LumenVox macht die Interaktion von Menschen mit Anwendungen und Systemen zu einem überzeugenden Kundenerlebnis. Tagtäglich nutzen Millionen von Benutzern und Tausende von Unternehmen LumenVox in bewährten Sprachanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lumenvox.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210804005960/de/

Andrea Mocherman

LumenVox

Tel.: +1 (858) 707-7700

E-Mail: andreamocherman@lumenvox.com