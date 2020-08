Lusitania nutzt gestaffelte Backup-Speicherlösung von ExaGrid zum Schutz seiner diversifizierten Backup-Umgebung

CloudComputing.pt ermuntert Lusitania zum Testen von ExaGrid – mit beeindruckenden Ergebnissen

ExaGrid® gab heute bekannt, dass CloudComputing.pt, Portugals führender Anbieter von Cloud-Computing-Strategien für Unternehmen, Lusitania Seguros dazu geraten hat, die gestaffelte Backup-Speicherlösung (Tiered Backup Storage) von ExaGrid zu installieren, die die Datensicherung der Versicherungsgesellschaft durch eine Erhöhung der Kapazität und Diversität ihrer Datensicherungen unterstützt.

Lusitania trat 1986 als erste Versicherungsgesellschaft mit 100 % portugiesischem Kapital in den Versicherungsmarkt ein. Seither – über mehr als 30 Jahre hinweg – hat sie sich stets als ein Unternehmen mit Blick auf die Zukunft verstanden. Ein zuverlässiger Partner in allen Situationen, der sich auf die Wertschöpfung für die nationale Wirtschaft konzentriert, um entscheidend zum Fortschritt und Wohlergehen der gesamten portugiesischen Gesellschaft beizutragen.

Die IT-Mitarbeiter bei Lusitania hatten ihre Infrastruktur modernisiert und setzten Veeam zur Sicherung ihrer VMware-Umgebung ein, mussten aber angesichts des wachsenden Daten- und Backup-Bedarfs des Unternehmens weiter skalieren. „Wir wollten unsere Veeam-Lösung erweitern und mussten auch mehr Oracle-Datenbanken und Dateiserver sichern, aber wir hatten nicht genug Zeit in unserem Backup-Fenster, um weitere Backup-Aufgaben hinzuzufügen“, so Miguel Rodelo, Senior Systems Engineer bei Lusitania. „Wir beschlossen, neue Lösungen zu testen, und begannen, Proofs of Concept (POC) für verschiedene Produkte anzufordern“, so Rodelo.

Rodelo und sein Unternehmens-IT-Anbieter David Domingos, Chief Sales Officer bei CloudComputing.pt, hatten gemeinsam an der VMWorld 2018 in Barcelona teilgenommen, wo sie am Messestand von ExaGrid vorbeischauten, um mehr über die gestaffelte Backup-Speicherlösung zu erfahren, und schließlich einen POC anforderten. „Wir beschlossen gemeinsam, auf die ExaGrid-Technologie zu setzen“, sagte Rodelo. „Ich sagte, wenn die Technologie so gut ist, wie sie zu sein vorgibt, werde ich sie kaufen, und mein Reseller sagte, wenn sie so gut wäre, würde er jeden Kunden in Portugal darauf verweisen.“

„ExaGrid war der letzte POC, den wir analysierten, und am Ende war es am schnellsten und am einfachsten zu implementieren. Im Vergleich zu den anderen Produkten, die wir uns gleichzeitig anschauten, war klar, dass ExaGrid die beste Backup-Leistung bot, besonders wenn es um unsere Oracle-Daten ging. Ich hatte erwartet, dass sich ExaGrid gut in Veeam integrieren lassen würde, und so war es auch. Aber als ich sah, dass ich Oracle RMAN auch für direkte Backups in ExaGrid verwenden kann, entschied ich mich, ExaGrid als unseren zentralen Datenspeicher für Backups zu implementieren“, so Rodelo.

Nach der Zusammenarbeit mit ExaGrid bei der Bereitstellung von Hochleistungs-Backup-Speicher für seinen Kunden bei Lusitania ist David Domingos sehr daran interessiert, die gestaffelte Backup-Speicherlösung mehr Kunden von CloudComputing.pt zu empfehlen. „Eine der besten Eigenschaften des ExaGrid-Systems ist, dass der Kunde die Auswirkungen der Datendeduplizierung aufgrund der Landing Zone-Funktion nicht bemerkt. Bei der traditionellen Speicherung treten Kapazitätsprobleme auf, aber die Deduplizierung von ExaGrid löst diese Probleme. Darüber hinaus spricht ExaGrid alle Sprachen der Backup-Anwendungen und -Software. Wenn ein Client also mehrere Ansätze wie Veeam und Oracle RMAN oder sogar Commvault oder Veritas verwendet, unterstützt ExaGrid alle diese Ansätze. ExaGrid ist vielseitig, und das erhöht den Wert, den es unseren Kunden bringt.“

ExaGrid schreibt Backups direkt in eine Disk-Cache Landing Zone, vermeidet Inline-Verarbeitung und gewährleistet die höchstmögliche Backup-Leistung, was zu einem kürzest möglichen Backup-Fenster führt. Adaptive Deduplication führt Deduplizierung und Replikation parallel zu den Backups durch, so dass ein RTO und RPO problemlos eingehalten werden können. Verfügbare Systemzyklen werden genutzt, um Deduplizierung und Offsite-Replikation für einen optimalen Wiederherstellungspunkt am Disaster Recovery-Standort durchzuführen. Nach der Fertigstellung sind die Daten vor Ort geschützt und sofort in ihrer vollständigen, nicht deduplizierten Form für schnelle Wiederherstellungen, VM Instant Recoveries und Bandkopien verfügbar, während die Offsite-Daten für das Disaster Recovery bereitstehen.

Lesen Sie die vollständige Erfolgsstory um mehr über die Erfahrungen von Rodelo mit ExaGrid zu erfahren. Die veröffentlichten Kunden-Erfolgsstories und Unternehmensstories von ExaGrid zeigen, wie zufrieden Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, dem differenzierten Produkt und dem konkurrenzlosen Kundensupport von ExaGrid sind.

Über CloudComputing.pt

CloudComputing.pt wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, Dienstleistungen für den Unternehmensmarkt basierend auf Cloud Computing, Mobilität und Informationssicherheit anzubieten. Die Motivation, in diesen Bereichen zu arbeiten, basiert auf der strategischen Ansicht, dass die Effizienz einer Organisation an der Fähigkeit gemessen wird, Geschäftsinformationen in Echtzeit mit den richtigen Personen auf sichere Art und Weise an jedem beliebigen Ort auszutauschen. Auf diese Weise fördern wir kontinuierliche Innovation und den Wert der Organisationen unserer Kunden, basierend auf den folgenden Fähigkeiten: UEM-Sicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Cloud- und Vor-Ort-Sicherheit und Infrastruktur.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet einen mehrstufigen Backup-Speicher mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für ultraschnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM Recoveries. Der Aufbewahrungsspeicher bietet die niedrigsten möglichen Kosten ür die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Geräte und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn Datenmengen wachsen – wodurch teure Forklift Upgrades und der Einsatz veralteter Produkte vermieden werden. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn. In unseren Kunden-Erfolgsstories erfahren Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen ExaGrid-Erfahrungen zu sagen haben und warum sie jetzt deutlich weniger Zeit für die Datensicherung benötigen.

