Macron-Berater - EU sollte kein "Idiot" im Streit um Impfdosen-Exporte sein

Paris (Reuters) - Kurz vor dem EU-Gipfel steigt der Druck, den Export von Corona-Impfdosen in Staaten außerhalb der Europäischen Union stärker zu regulieren.

Die EU sollte im Kampf gegen das Virus nicht "eine Art zweckdienlicher Idiot" sein, indem sie Vakzine exportiere, während andere Länder Vorräte für sich behielten, sagte ein Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch vor Journalisten. "Wir haben viel exportiert, wir haben uns an die Regeln gehalten. Von einigen unserer Partner lässt sich das nicht sagen."

Für Aufregung sorgten in diesem Zusammenhang Berichte über einen Fund von rund 29 Millionen Impfdosen des Herstellers AstraZeneca in Italien. Es müsse bei den in einer Fabrik am Wochenende sichergestellten Dosen geprüft werden, ob sie für den Export bestimmt gewesen seien, heißt es aus dem Umfeld des französischen Präsidialamts. Würde sich dies bewahrheiten, müsste die Lieferung gestoppt werden. Aus deutschen Regierungskreisen verlautete, womöglich gebe es nun die Möglichkeit, die Lieferungen an die EU merklich zu steigern. Das habe der Astrazeneca-Chef zugesagt.

Das schwedisch-britische Pharmariese hinkt bei den für die EU zugesagten Lieferungen seines Corona-Vakzins deutlich hinterher, was viele Kritiker als einen Grund für den teils schleppenden Verlauf von Impfkampagnen sehen. Insidern zufolge plant die EU-Kommission eine Ausweitung der Möglichkeiten, den Export von Corona-Impfdosen in Länder mit deutlich höheren Impfraten potenziell zu blockieren.