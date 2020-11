MANZ - Ohne Prognoseanpassung geht es nicht

Manz AG - WKN: A0JQ5U - ISIN: DE000A0JQ5U3 - Kurs: 28,900 € (XETRA)

Es ist schon einige Jahre her, da war ich durchaus bullisch gestimmt für die Manz-Aktie. 2013 bis 2015 entwickelte sich die Aktie exzellent, schnupperte bereits an dreistelligen Kursen. Das Problem: Von den vollmundigen Versprechungen des damaligen Managements ging wenig bis nichts auf. Im Zuge des Coronacrashs stürzte der Wert in diesem Jahr sogar auf ein neues Allzeittief bei 10,08 EUR, zehntelte sich also innerhalb weniger Jahre nahezu. Inzwischen hat sich der Titel wieder verdreifacht und die Aufwärtsbewegung wird durchaus auch fundamental getragen.

Heute legte Manz Zahlen vor, die gemischt ausgefallen sind. Der Umsatz lag mit 172,5 Mio. EUR nach neun Monaten unter dem Wert des Vorjahres. Aufgrund der erlösseitig enttäuschenden Entwicklung senkt das Management die Jahresprognose und erwartet statt eines geringen bis moderaten Wachstums der Erlöse nun einen leichten Umsatzrückgang. Ohne Makel scheint es bei Manz also nicht zu gehen.

Doch kommen wir zum Positiven: Der Gewinn hat sich verglichen mit 2019 deutlich verbessert. Nach neun Monaten steht ein EBITDA von 17,6 Mio. EUR, was einer Verdreifachung des Vorjahreswertes entspricht. Das EBIT verbesserte sich von -7,7 Mio. EUR auf +8,2 Mio. EUR, die EBIT-Marge von -3,8 auf +4,7 %. Operativ ist der Turnaround bei Manz also gelungen. Die Ergebnisprognose einer EBITDA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Magrge im niedrigen einstelligen Prozentbereich wird folglich aufrechterhalten.

Analysten erwarten in diesem Jahr einen Gewinn je Aktie von 0,38 EUR, 2021 soll sich dieser versechsfachen. Gerade diese Prognose muss man derzeit mit großen Fragezeichen versehen. Sollte sie erreicht werden, wäre die Aktie mit einem KGV von 12 sehr günstig bewertet.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 264,40 274,00 393,25 Ergebnis je Aktie in EUR -1,41 0,38 2,47 Gewinnwachstum - 550,00 % KGV - 76 12 KUV 0,8 0,8 0,6 PEG neg. 0,0 *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht ging die Prognose von Anfang Oktober perfekt auf. Die Aktie erreichte das Ziel bei 34,00 EUR und kam dort nicht weiter. Die laufende Konsolidierung könnte durchaus zeitlich wie preislich in die Verlängerung gehen. Noch unterstützt der Kursbereich um 28,35 EUR. Sollte er fallen, würden sich interessante antizyklische Einstiege zwischen 24,70 und 24,10 EUR ergeben. Im Falle eines Erreichens des dortigen Ausbruchsniveaus wäre auch das im Oktober gerissene Gap geschlossen. Das Ziel wäre dann wiederum die Marke von 34,00 EUR. Absicherungen bieten sich weiter im Bereich der Tiefs um 22,00 EUR an.

Manz-Aktie

