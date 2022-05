Markt-Update: Dax pendelt um 14.000 Punkte – Scout24 mit charttechnischem Ausbruch, Covestro unter Druck, Stabilisierung bei Deutsche Post

Von seinem schwachen Wochenauftakt hat sich der Dax am Dienstag etwas erholt. Kurz nach der Xetra-Eröffnung notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,43 Prozent auf 13 999 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,56 Prozent auf 29 687 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Nach den jüngsten Kurskorrekturen an Märkten ergäben sich nun Einstiegsmöglichkeiten, schrieb der Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank. Anleger sollten auf Qualitätsaktien setzen, also Titel von Unternehmen, die sich gerade in wirtschaftlichen Abschwungphasen behaupten können.

An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Montag in der letzten Handelsstunde ins Plus gedreht. Stützend wirkte am Morgen am deutschen Markt aber vor allem die Nasdaq-Börse, die am Vortag kräftig zugelegt hatte.

Scout24 könnten nach Zahlen Widerstand überwinden

Die Aktien von Scout24 könnten am Dienstag erneut den Ausbruch über die Widerstandszone knapp unter 62 Euro versuchen. Nach den Quartalszahlen des Betreibers von Online-Plattformen stiegen die Papiere im frühen Handel um 3 Prozent auf 62 Euro. Damit haben sie zudem die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend überwunden.

Nach einem laut Händlern guten ersten Quartal ist das Unternehmen etwas zuversichtlicher mit Blick auf das Gesamtjahr geworden. Der Vorstand rechnet nun mit einer Erlösentwicklung am oberen Ende der bekannten Bandbreite von zehn bis zwölf Prozent.

Covestro droht Kursrutsch auf Tief seit August 2020

Gesenkte Jahresziele des Kunststoffkonzerns Covestro belasten den Aktienkurs stark. Im frühen Handel rutschten die Papiere um 4,5 Prozent ab. Dies wäre der tiefste Stand seit Ende August 2020. Unterstützungen an der Marke um 39,50 Euro, die seit dieser Zeit gehalten haben, wurden knapp gerissen.

Im Fokus am Markt stehe wohl trotz besseren operativen Ergebnisses der gesenkte Ausblick von Covestro, schrieb Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das zweite Quartal werde wohl deutlich schwächer als erwartet und auch die Ziele für 2022 lägen nun klar unter dem Marktkonsens.

Deutsche Post haben Chance auf Stabilisierung

Nach der Kursschwäche seit Jahresbeginn könnten sich die Aktien der Deutschen Post am Dienstag stabilisieren. Die Bekräftigung der Jahresziele und auch der mittelfristigen Prognosen kam im frühen Handel gut an. Auf Tradegate gewannen die Papiere fast fünf Prozent auf 42,27 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Im Haupthandel schrumpfte das Plus jedoch zunächst auf 1 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust fast 30 Prozent, womit die Aktien zu den größten Verlierern im Dax zählen.

Als „deutlich besser als befürchtet“ bezeichnete ein Händler in einer ersten Reaktion die Quartalszahlen des Logistikkonzerns. Rechne man die Kosten der Übernahme der Hillebrand Group heraus, liege zudem der Free Cashflow etwa auf dem hohen Niveau des Vorjahreszeitraums. Auch das sei eine gute Nachricht.

