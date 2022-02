Mavenir und Qualcomm treiben die nächste Generation der 5G-Infrastruktur mit erweitertem Portfolio an Open-RAN-Lösungen voran

Unternehmen bauen globale Lösungen für Open-RAN-Implementierungen mit Massive MIMO RU und DU für 5G aus und bieten damit RAN mit hoher Kapazität

Mavenir und Qualcomm Technologies kooperieren bei der Kommerzialisierung von Massive MIMO RU und DU für die mobile 5G-Infrastruktur der nächsten Generation.



Neue Lösungen von Mavenir, die auf 5G-RAN-Plattformen von Qualcomm® basieren, vereinfachen die Netzwerkimplementierung und beschleunigen die Einführung von Cloud-basierten, Open-RAN-Mobilfunknetzen weltweit.



Mavenir, der Netzwerksoftware-Anbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die auf jeder Cloud läuft und verändert, auf welche Weise sich die Welt verbindet, gab heute eine Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. bekannt, um sein OpenBeamTM-Open-RAN-Portfolio von 5G Radio Units (RU) zu erweitern, das Kategorien von mmWave über Massive MIMO mit 64T64R-Funktionen bis hin zu 8T8R-Funkgeräten umfasst, um den Übergang zu modernen Netzwerken voranzutreiben. Mavenir plant zudem die Entwicklung von vDU-RAN-Software basierend auf der Qualcomm® X100 5G RAN Accelerator Card. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Leistungsfähigkeit der Softwarelösungen von Mavenir und die globale Führungsposition von Qualcomm Technologies bei 5G- und Konnektivitätsplattformen zu nutzen, um erweiterte Lösungen der nächsten Generation bereitzustellen.

Die beiden Unternehmen wollen durch ihre Zusammenarbeit Open RAN auf globaler Ebene verbreiten und mit transformativen Lösungen dazu beitragen, flexible Netzwerkimplementierungen zu ermöglichen, um die Anforderungen verschiedener Unternehmen und Betreiber im Bereich 5G zu erfüllen. Mit Unterstützung der Qualcomm® X100 5G RAN Accelerator Card und der hochleistungsfähigen Massive MIMO Qualcomm® QRUxxx 5G RAN Platform bereichern die neuen Produkte von Mavenir das bestehende Mavenir-Produktportfolio an Open-RAN-Lösungen, die den Einsatz innovativer, virtualisierter und offener 5G-Netzwerke in großem Maßstab möglich machen und Betreibern helfen, die Leistungsanforderungen am vernetzten intelligenten Edge zu erfüllen.

Netzwerkbetreiber sind mit der schwierigen Herausforderung konfrontiert, eine kosteneffiziente 5G-Netzwerkinfrastruktur einzuführen und gleichzeitig die komplexen Anforderungen von Netzwerken der nächsten Generation hinsichtlich hoher Kapazität und geringer Latenz zu erfüllen, die für ein verbessertes Nutzererlebnis für die Verbraucher erforderlich sind. Angesichts des beschleunigten Wachstums des mobilen Datenverkehrs streben die Netzbetreiber nach Plattformen mit höherer Kapazität, um die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen.

„Die Kombination der Cloud-basierten und Open-RAN-basierten Netzwerkexpertise von Mavenir mit der Technologieführerschaft von Qualcomm Technologies bei der Entwicklung von hochleistungsfähigen und stromsparenden ASIC-Lösungen (Application-Specific Integrated Circuit) für 5G-Geräte und -Infrastrukturprodukte wird neu definieren, wie Mobilfunknetze entworfen und Dienste der nächsten Generation bereitgestellt werden, und Betreibern neue Möglichkeiten zur Schaffung von Innovationen in ihren Netzen bieten“, sagte Pardeep Kohli, President und Chief Executive Officer von Mavenir.

„Qualcomm Technologies ist als weltweiter Technologieführer im Bereich 5G bestrebt, die Branche voranzubringen und die Grenzen der Innovation zu verschieben. Wir können dieses Ziel nur durch die Zusammenarbeit mit anderen gleichgesinnten Branchenführern und Innovatoren wie Mavenir erreichen. Qualcomm Technologies freut sich, mit Mavenir bei der Entwicklung umfassender ORAN-Lösungen zusammenzuarbeiten, um die weltweite Einführung der 5G-Mobilfunkinfrastruktur der nächsten Generation zu beschleunigen und Betreiber dabei zu unterstützen, die Leistungsanforderungen am Rande des Netzes für ein verbessertes Nutzererlebnis zu erfüllen“, sagte Durga Malladi, Senior Vice President und General Manager, 5G, Mobile Broadband and Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc.

Voraussichtlich werden die Lösungen im Jahr 2023 für den weltweiten Einsatz verfügbar sein.

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 % der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

Über Qualcomm

Qualcomm ist der weltführende Innovator im Bereich der Mobilfunktechnologie und die treibende Kraft hinter der Entwicklung, der Einführung und dem Ausbau von 5G. Mit der Verbindung des Telefons mit dem Internet wurde die mobile Revolution geboren. Heute machen unsere grundlegenden Technologien das mobile Ökosystem möglich und sind in jedem 3G-, 4G- und 5G-Smartphone zu finden. Wir bringen die Vorteile des Mobilfunks in neue Branchen, wie die Automobilindustrie, das Internet der Dinge und die Datenverarbeitung, und sind führend auf dem Weg zu einer Welt, in der alles und jeder nahtlos kommunizieren und interagieren kann.

Qualcomm Incorporated enthält unser Lizenzierungsgeschäft, QTL, und den größten Teil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated und führt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wesentlichen alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen sowie im Grunde alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, darunter unser Halbleitergeschäft QCT.

Qualcomm ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Qualcomm 5G-RAN-Plattformen, die Qualcomm X100 5G RAN Accelerator Card und die Qualcomm QRUxxx 5G RAN Platform, sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

