MBB: Commerzbank stuft ab – Aktie kracht unter Chart-Unterstützung

Die gut gelaufenen Aktien der Beteiligungsgesellschaft MBB haben im heutigen Handel durch eine Abstufung der Commerzbank Stöcke zwischen die Beine bekommen und korrigieren stark nach unten. Die Anteilsscheine verloren 9,5 Prozent auf 123,50 Euro. Ihnen erging es damit wie vielen vorherigen Highflyern. Sie notieren inzwischen 16 Prozent unter dem Rekord von Ende Januar und sind unter ihre 50-Tage-Durchschnittslinie gefallen.

Commerzbank streicht Kaufempfehlung

Commerzbank-Experte Frederick Wilkinson strich in einer aktuellen Studie seine Kaufempfehlung, erhöhte aber sein Kursziel deutlich von 105 auf 155 Euro. Vor dem Kursrutsch reichte ihm das Kurspotenzial gleichwohl nicht mehr für eine Kauf-Empfehlung aus. Zudem monierte er die starke Abhängigkeit vom Erfolg der Beteiligung Vorwerk. Der mögliche Börsengang werde zum wichtigsten Ereignis im laufenden Jahr, so Wilkinson.

Nach dem Kursrutsch liegen die MBB-Papiere nun gut ein Viertel unter dem Kursziel der Commerzbank.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!