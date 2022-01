Megaport verkündet Zusammenarbeit mit TD SYNNEX als Verkaufspartner des führenden NaaS-Anbieters (Network as a Service)

Partnerschaft zwischen Megaport und dem global aufgestellten IT-Distributor und Lösungsaggregator ermöglicht es Unternehmen, ihre Digital- und Netzwerk-Transformation zu beschleunigen

Megaport Limited (ASX: MP1) (kurz „Megaport“), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Network as a Service (NaaS), gibt heute eine Partnerschaft mit TD SYNNEX bekannt, einem global aufgestellten IT-Distributor und Lösungsaggregator, um die globale, private SDN-Plattform (Software Defined Network) von Megaport für Kunden von TD SYNNEX verfügbar zu machen.

„Die Aufnahme der führenden Network-as-a-Service-Plattform von Megaport in das Portfolio von TD SYNNEX erleichtert es den Kunden, ihre Netzwerkkonnektivität zu modernisieren und sich schnell mit führenden Anbietern von Clouddiensten zu verbinden“, sagte Rodney Foreman, Chief Revenue Officer bei Megaport. „Aufgrund der globalen Größe und Reichweite in Verbindung mit dem Know-how bei IT-Lösungen eignet sich TD SYNNEX ideal für die Erweiterung unserer Vertriebsbeziehungen.“

„Bei TD SYNNEX sind wir bestrebt, unseren Kunden IT-Lösungen bereitzustellen, die ihr Wachstum beflügeln“, sagte Cheryl Neal, Vorstand des Bereichs New Vendor Acquisition bei TD SYNNEX. „Dank des fortan verfügbaren Network-as-a-Service-Angebots von Megaport in unserem umfangreichen Portfolio an IT-Lösungen können unsere Kunden großartige Dinge mit Technologie erbringen und ihre digitalen Transformationsinitiativen vorantreiben.“

Kunden von TD SYNNEX profitieren von den folgenden Vorteilen der Partnerschaft:



Verbesserte Netzwerkleistung bei Reduzierung von Jitter und Latenz.



Geringere Cloud-Egress-Kosten für Cloud-On-Ramps im Vergleich zu Internettarifen.



Netzwerkbereitstellung per Mausklick für die gegenseitigen Verbindungen zwischen Filialstandorten, Rechenzentren, Cloud-Providern und IT-Services ohne Hardwarevoraussetzungen.



Echtzeit-Bereitstellung von virtueller Netzwerkinfrastruktur und gegenseitigen Verbindungen.



Sichere, private Verbindungen mit hybrider Cloud und Multicloud mit mehr als 360 Service-Providern, über 700 dafür ausgelegten Rechenzentren und über 230 Cloud-Verbindungspunkten.



Megaport verbessert das Portfolio an Netzwerkdiensten von TD SYNNEX, indem es Kunden in die Lage versetzt, ein globales Netzwerk mit hoher Verfügbarkeit in Minuten statt Monaten bereitzustellen. Die NaaS-Plattform von Megaport bietet nach Bedarf private, skalierbare Konnektivität für die weltweit führenden Anbieter von Cloud-Services, darunter AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Die Lösungen des Unternehmens ermöglichen agiles, flexibles Hochleistungs-Networking zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Methoden.

Über Megaport

Megaport ist ein führender Anbieter von Lösungen für Network as a Service (NaaS). Über das globale Software Defined Network (SDN) des Unternehmens können Firmen ihr Netzwerk schnell über ein benutzerfreundliches Portal oder über unsere offene API mit Services verbinden. Megaport bietet agile Netzwerkressourcen, mit denen im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerklösungen Betriebskosten gesenkt und Markteinführungszeiten verkürzt werden können. Megaport arbeitet mit den weltweit führenden Anbietern von Cloud-Services zusammen, darunter AWS, Microsoft Azure und Google Cloud, sowie mit den größten Betreibern der Welt von Rechenzentren, Systemintegratoren und Anbietern von Managed Services. Megaport ist ein nach ISO/IEC 27001 zertifiziertes Unternehmen.

Über TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) ist ein führender, global aufgestellter Distributor und Lösungsaggregator für das IT-Ökosystem. Das Unternehmen ist ein innovativer Partner, der mehr als 150.000 Kunden in über 100 Ländern dabei hilft, den Wert von Technologieinvestitionen zu maximieren, Geschäftsergebnisse vorzuweisen und Wachstumschancen zu realisieren. Mit Hauptsitzen in Clearwater (Florida) und Fremont (Kalifornien) beschäftigt TD SYNNEX 22.000 Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen, überzeugende IT-Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von mehr als 1500 erstklassigen Technologieanbietern zu vereinen. Unser Edge-to-Cloud-Portfolio ist in einigen der wachstumsstärksten Technologiesegmenten verankert, darunter Cloud, Cybersicherheit, Big Data / Analysen, IoT, Mobilität und Everything-as-a-Service. TD SYNNEX engagiert sich im Interesse von Kunden und Gemeinschaften, und wir glauben, dass wir einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten haben können, indem wir bewusst im Sinne eines respektierten Unternehmens mit bürgerschaftlichem Engagement handeln. Als Arbeitgeber lassen wir uns von den Werten Vielfalt und Inklusion leiten, um über das gesamte IT-Ökosystem hinweg Talente anzuziehen. Weitere Informationen finden Sie auf www.TDSYNNEX.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, das TD-SYNNEX-Logo und alle anderen Namen der Firmen, der Produkte und der Dienstleistungen von TD SYNNEX sowie Slogans sind Marken der TD SYNNEX Corporation. Andere Handels- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220117005099/de/

Eric Troyer, Chief Marketing Officer, Megaport

Tel.: +61 7 3088 7400

media@megaport.com