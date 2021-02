Megatrends 2021 – in unserer kostenlosen Webinar-Reihe erfahren Sie, wie sie auf aktuelle Themen setzen können!

Zwei große Themen begleiteten die Investoren 2020: Das Corona-Virus und der Klimaschutz. Beide Themen werden die Finanzwelt auch 2021 und darüber hinaus prägen. Mit dem Corona-Impfstoff gibt es zwar Licht am Ende des Tunnels. Corona ist jedoch längst nicht die einzige Krankheit, die den Gesundsheitssektor beschäftigt. Mit der Verabschiedung des Europäischen Green Deals und der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten rückten Investments in grüne Technologien und den Klimaschutz verstärkt in den Fokus der Investoren. Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist keine Modeerscheinung. Es ist ein Trend und immer mehr Anleger fragen nach nachhaltigen Finanzprodukten. Das gilt ebenso für zukunftsorientierte Investmentstrategien. In unserer Webinar-Reihe erhalten sie Einblicke und Einschätzungen, zu den aktuellen Trends im Bereich Wasserstoff, grüner Technologie und Gesundheit sowie einen Ausblick auf das Börsenjahr 2021. Melden Sie sich jetzt an!

Im Online-Seminar „Wasserstoff – Treibstoff für Ihr Depot?“ am 09. März 2021 (18 Uhr) zeigt Dr. David Wenger, CEO und promovierter Ingenieur der Wenger Engineering GmbH unter anderem welches Pozential im Wasserstoffantrieb steckt. Hier kostenlos anmelden!

Wie der CO2-Ausstoß nachhaltig begrenzt werden kann und wie grüne Technologien dabei helfen können diskutieren HVB-Experten mit Prof. Dr. Mojib Latif, Leiter der Forschungseinheit Maritime Meteorologie GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel am 03. März 2021 und 17. März 2021 (jeweils um 18 Uhr). Hier kostenlos anmelden!

Im Webinar „Was kommt nach Corona? Gesundheitsbranche im Fokus der Anleger“ besprechen HVB-Experten mit Prof. Dr. Jochen Maas, Geschäftsführer Forschung & Entwicklung Sanofi-Aventis Deutschland GmbH am 18. Februar 2021 und 25. März 2021 (jeweils um 18 Uhr) unter anderem welche Auswirkungen Corona auf die Gesundheitsbranche hat und an was neben Corona-Mitteln geforscht wird. Hier kostenlos anmelden!

DAX® und Dow® auf Rekordniveau – wie die Aussichten für das Börsenjahr 2021 sind, diskutierten HVB-Experten mit Kornelius Purps, Kapitalmarktexperte bei UniCredit Bank AG und Christian Stocker, Aktienstratege bei UniCredit Bank AG am 10. März 2021 und 23. März 2021 (jeweils um 18 Uhr). Hier kostenlos anmelden!

