Mercadolibre-Aktie: Ja, es ist wirklich eine Rendite von 3.465 % in 14 Jahren

Die Mercadolibre-Aktie hat Investoren wirklich eine bemerkenswerte Rendite eingebracht. In den vergangenen 14 Jahren kletterten die Anteilsscheine von 42,36 US-Dollar auf 1.510,55 US-Dollar. Falls du es nachrechnen möchtest: Dabei handelt es sich um eine Rendite von 3.465 %. Oder aber um eine Aktie, die sich innerhalb von knapp anderthalb Jahrzehnten mehr als ver-35-facht hat. Ohne Zweifel eine herausragende Investition.

Auch jetzt könnte die Mercadolibre-Aktie langfristig orientiert noch interessant sein. Aber wir wollen heute lieber etwas anderes in den Fokus rücken: Nämlich das Erfolgsmodell hinter der Aktie. Für Foolishe Investoren ist das möglicherweise das Entscheidende, um selbst solche herausragenden Chancen identifizieren zu können.

Mercadolibre-Aktie: Warum sind es 3.465 % Rendite?

Die Antwort auf die Frage, warum die Mercadolibre-Aktie eine Rendite von 3.465 % geschafft hat, lässt sich aus vielen verschiedenen Blickwinkeln heraus betrachten. Grundsätzlich bin ich der Meinung: Es ist ein Gesamtpaket aus einem trend- und wachstumsstarken Geschäftsmodell, einem damals jungen Megatrend-Markt und auch einem cleveren Management, das ein Ökosystem kreiert hat. Gehen wir der Reihe nach vor.

Das Management des lateinamerikanischen Tech-Konzerns sah anfangs eine Chance: den E-Commerce nach Lateinamerika zu bringen. Eine Vision, die inzwischen gelungen ist. Schließlich sind über die Plattform zuletzt im Quartal 259,8 Mio. Artikel veräußert worden. Auf Quartalsbasis, wohlgemerkt. Das Unternehmen nähert sich damit auf Jahresbasis der Milliardenmarke.

Allerdings ist das nicht alles: Gleichzeitig hat das Management die Zahlungsdienstleistungen dazugenommen. MercadoPago sollte ursprünglich bloß den E-Commerce unterstützen, bildet jedoch inzwischen den zweiten Megatrend. Das heißt: Mit dem E-Commerce und digitalen Zahlungsdienstleistungen besitzt der Konzern inzwischen zwei wachstumsstarke Megatrends. Wobei das Volumen im E-Commerce zuletzt um 29,7 % wuchs, im Segment der Zahlungsdienstleistungen sogar um 59 %. Trotzdem bleibt die Quintessenz: Es gibt zwei wachstumsstarke Märkte. Wobei es zwischenzeitlich sogar dreistellige Wachstumsraten gegeben hat.

Kommen wir jedoch zum Kern, warum die Mercadolibre-Aktie so erfolgreich sein könnte: Das Management hat die Chance erkannt. Und ein großartiges Ökosystem in Lateinamerika erschaffen. Mit dem E-Commerce als Basis bindet man die Kunden inzwischen auch als Zahlungsdienstleister. Gleichzeitig setzt das Management inzwischen auch auf die Lieferung und die Logistik hinter dem E-Commerce, gibt die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen oder sein Vermögen zu verwalten. Große Teile des Lebens und des Konsums der Lateinamerikaner in den Kernmärkten Brasilien, Argentinien und Mexico spielen sich daher auf dieser Plattform ab. Ohne Zweifel können wir das inzwischen als Wettbewerbsvorteil bezeichnen.

Vision, harte Arbeit, unternehmensorientiert

Im Endeffekt bin ich daher überzeugt, dass der Erfolg der Mercadolibre-Aktie viele Gesichter besitzt. Natürlich sind es die trend- und wachstumsstarken Märkte und eben das Wachstum. Aber es ist auch ein Management, das an einer Vision gefeilt hat und die Kunden und die Dienstleistungen in den Fokus rückt. Zum Aufbau eines großartigen Ökosystems. Auch wenn man das so salopp im Nachhinein formulieren mag: Es ist nicht einfach, das früh zu erkennen.

Der unternehmensorientierte Fokus und auch ein junger, jedoch bekannter und abstrahierbarer Ansatz in einem Megatrend-Markt dürften ebenfalls geholfen haben. Wer weiß: Vielleicht kannst du dir ebenfalls einige Merkmale davon ableiten. Und blickst in 14 Jahren auf eine andere Aktie, die dir in deinem Depot eine Rendite von 3.465 % eingebracht hat.

Der Artikel Mercadolibre-Aktie: Ja, es ist wirklich eine Rendite von 3.465 % in 14 Jahren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images