MERCK KGaA aus dem DAX - Da geht noch was!

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 107,650 € (XETRA)

Seit März hat sich in diesem Pharmatitel ein impulsiver V-Bottom ausgebildet. Der Sektortrend wirkt ebenfalls stützend, international haben Pharmaunternehmen derzeit Auftrieb. Bei 107,70 EUR liegt eine wichtige Hürde im Markt. Steigt Merck KGaA auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 107,70 EUR an, aktiviert das ein Kaufsignal prozyklisch in Richtung 125 EUR.

Heute Mittag wurde auf meinem Guidants Desktop übrigens ein DAX Update veröffentlicht.

