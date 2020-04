Merck KGaA: Wo bietet sich ein Einstieg an?

Übergeordnet lässt sich das Handelsgeschehen der letzten Jahre in einer Spanne zwischen 74,50 und 115,20 Euro auf der Oberseite eingrenzen. Einen Vorstoß wagte das Wertpapier von Merck zu Beginn dieses Jahres mit einem Anstieg an 125,95 Euro, wurde im Zuge dessen aber durch das Corona-Virus und die aufs äußerste gefallenen Märkte ausgebremst und fiel wenig später in den Bereich von 76,22 Euro zurück. Seither läuft nun eine Erholungsbewegung, die sich aktuell in der dritten Woche befindet und zielstrebig auf die dreistellige Kursmarke und die dort verlaufenden Widerstände zusteuert. Dieses Niveau könnte durchaus für den Aufbau von Short-Positionen genutzt werden.

Viele Unwägbarkeiten

Durch die anhaltende Verunsicherung an den Märkten und der dadurch einhergehende nervöse Handel könnte zwar bei der Merck-Aktie noch bis in den dreistelligen Bereich von 100,00 Euro aufwärts reichen, anschließend aber ist mit deutlichen Gewinnmitnahmen und einer ersten Verkaufswelle in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts (rote Linie) bei aktuell 90,88 Euro zu rechnen. Sollte auch diese Unterstützung aufgegeben werden, müsste noch einmal der Supportbereich aus 2018 um 85,00 Euro zum Tragen kommen. Sämtliche Notierungen und Schlusskurse darunter zwingen das Papier unweigerlich zurück auf die Tiefstände aus 2018 bei 74,54 Euro weiter abwärts. Für all diese kurzen Wegstrecken können Investoren hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB0JJQ zurückgreifen. Sollte es Merck auf wundersame Weise gelingen mindestens über den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 102,08 Euro nachhaltig anzusteigen, könnte die im März gerissene Kurslücke mit einem Anstieg an 107,85 Euro geschlossen werden. Dabei wäre sogar zeitweise ein Niveau von 110,35 Euro vorstellbar, eher wieder Gewinne eingesammelt werden.

Merck KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 96,94 // 97,84 // 100,00 // 102,07 // 104,25 // 106,05 Euro Unterstützungen: 93,92 // 92,06 // 90,88 // 88,87 // 87,50 // 85,00 Euro

Fazit

Short-Positionen sind in der aktuellen Zeit die erste Wahl. Ein potenzieller Einstiegspunkt könnte bei 100,00 Euro über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB0JJQ erfolgen, oder aber bei einem Rutsch unter das Niveau von rund 90,00 Euro. Die mögliche Renditechance bei dem ersten Szenario und Rücksetzer auf 90,88 Euro beliefe sich auf über 90 Prozent, der Preis des Zertifikates wurde dagegen mit 1,99 Euro berechnet. Eine Verlustbegrenzung angesetzt oberhalb von 102,00 Euro erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 0,88 Euro. Höchste Aufmerksamkeit bei jedem Trade der gemacht wird, bleibt weiterhin unerlässlich.

Strategie für fallende Kurse WKN: KB0JJQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,08 - 1,09 Euro Emittent: Citi Basispreis: 105,6173 Euro Basiswert: Merck KGaA KO-Schwelle: 105,6173 Euro akt. Kurs Basiswert: 95,42 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,99 Euro Hebel: 9,2 Kurschance: + 90 Prozent Börse Frankfurt

