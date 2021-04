Mercury Systems entscheidet sich an sechzehn Fabrikstandorten für die IIoT-basierte Fertigungsplattform FactoryLogix von Aegis

Mit Hilfe von FactoryLogix kann Mercury Systems die Fertigungsabläufe auf einer singulären Plattform standardisieren, rationalisieren und skalieren und damit die Produktivität, Traceability, Sichtbarkeit sowie die Qualität entscheidend verbessern.

Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Operations Management Software (MOM), gibt bekannt, dass sich Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY), ein führender Anbieter sicherheitskritischer Technologien für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, für die Plattform FactoryLogix® von Aegis entschieden hat. Durch die Implementierung einer ganzheitlichen Plattform für die Fertigung 4.0 erzielt Mercury eine digitale Transformation, die globale Standardisierung und mühelos umfangreiche Konfigurierbarkeit ermöglicht, wodurch an jedem Standort alle individuellen Anforderungen erfüllt werden. Die führende, anpassungsfähige und kontextualisierte Plattform FactoryLogix eröffnet Mercury durch die umfangreiche Systemleistung neue Möglichkeiten, durch die Innovationen gefördert, die Produktionskapazität und -effizienz gesteigert, Kosten gesenkt, die Qualität verbessert und die Kundenzufriedenheit erhöht werden.

“Wir sind ein auf allen Ebenen rasch wachsendes Unternehmen. Unsere derzeitige kommerzielle MES-Lösung konnte die steigenden Anforderungen an eine optimale Systemleistung, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und -akzeptanz sowie unternehmensübergreifende Analysen zur Unterstützung dieses beschleunigten Wachstums nicht mehr erfüllen. Wir brauchten eine robuste und gleichzeitig agile Fertigungsplattform, die unsere extremen Anforderungen erfüllt und leicht skalierbar ist, um auch neue akquirierte Unternehmen zu integrieren", erklärt Imtiaz Iqbal, Vice President of Enterprise Systems bei Mercury Systems. “Daher führten wir einen umfangreichen Evaluierungsprozess mit vielen unterschiedlichen kommerziellen MES- und ERP-Lösungen durch, um genau die Lösung zu finden, die unsere Ziele für die Fertigung 4.0 und die digitale Transformation realisiert. In der engeren Auswahl standen am Ende FactoryLogix von Aegis und ein führender ERP-Anbieter. Nach einem weiteren intensiven Evaluierungsprozess fiel die Wahl des Teams aufgrund der nativen Flexibilität, der modernen Architektur, der Performance und der gut gestalteten Benutzeroberfläche schließlich auf FactoryLogix, als ideale Plattform zur Erfüllung alle unserer kurz- und langfristigen Anforderungen und Ziele. Die nachgewiesene Erfahrung und Expertise von Aegis in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, die umfangreiche und leicht konfigurierbare Lösungsplattform sowie der partnerschaftliche und kooperative Ansatz waren nur einige der Gründe, warum wir uns schlussendlich für Aegis entschieden haben.”

Mercury implementiert umfangreiche Funktionen von FactoryLogix, für die Produktionsvorbereitung und -verwaltung, die Fertigungsausführung und -rückverfolgung, den Process Workflow Designer, interaktive Arbeitsanweisungen, IIoT-Konnektivität und Kontextualisierung, das Qualitätsmanagement, Traceability, MRO (Wartung, Reparatur und Betrieb) sowie Unternehmensberichte.

“Mercury ist ein gutes Beispiel für einen rasch wachsenden, innovativen Hersteller, der erkannt hat, wie wichtig Standardisierung auf der richtigen Plattform für Fertigungsabläufe ist. Eine Plattform, welche die Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit und vollständige Transparenz bietet, die benötigt wird, um die Wettbewerbsdifferenzierung, Innovationen und das Wachstum des Unternehmens noch zu steigern. Mit FactoryLogix als Fertigungsplattform 4.0 hat Mercury ein zukunftsorientiertes, Best Practice-Rahmenwerk, das ideal auf die besonderen Anforderungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich zugeschnitten ist", erläutert Jason Spera, CEO und Mitbegründer von Aegis Software. “Wir freuen uns darüber Mercury bei der digitalen Transformation zu unterstützen und dadurch die Fertigungsvorgänge des Unternehmens zu verbessern, um optimale Ergebnisse und anhaltenden Erfolg zu erzielen."

FactoryLogix ist eine ganzheitliche und modulare IIoT-basierte Manufacturing Operations Management-Plattform, die führende Technologie mit leicht zu konfigurierenden Modulen verbindet, damit diskrete Hersteller ihre Strategie in Bezug auf Industrie 4.0 verwirklichen können. Dabei verwaltet FactoryLogix den gesamten Lebenszyklus in der Fertigung: von der Produkteinführung bis zur Materiallogistik, über die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement bis hin zu leistungsstarken Analysen und Echtzeitdashboards. Die lückenlose Plattform hilft Unternehmen dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Prozesse zu rationalisieren, die Qualität und Traceability zu verbessern, Kosten zu senken und eine größere Transparenz für Wettbewerbsvorteile und Rentabilität zu erzielen.

Über Mercury Systems

Mercury Systems ist ein globales Technologieunternehmen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Andover, Massachusetts, USA, entwickelt und vertreibt sichere Lösungen mit offener Architektur, die eine breite Palette von missionskritischen Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen unterstützen. Gemäß der Unternehmensphilosophie “Innovation that Matters, By and For People Who Matter” trägt Mercury dazu bei, die Welt für alle ein Stück besser und sicherer zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens mrcy.com.

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible lückenlose Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis verfügt über Büros und Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien und China und es bestehen Partnerschaften zu 37 Maschinenherstellern. Aegis Software hat seit der Gründung bereits über 2.000 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt.

Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com/de. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für Ihre Fertigung.

Hinweis: FactoryLogix ist ein eingetragenes Warenzeichen von Aegis Industrial Software. Alle anderen hierin enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

