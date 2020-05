Merkel - Entscheidung über Lufthansa-Hilfen in Kürze zu erwarten

Berlin (Reuters) - Bundesregierung und Lufthansa stehen nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel kurz vor einer Einigung über Finanzhilfen für die Fluggesellschaft.

"Es ist in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. "Die Bundesregierung ist in intensiven Gespräche mit dem Unternehmen und der EU-Kommission", fügte sie hinzu. Sie könne aus laufenden Gesprächen aber keine Details berichten.