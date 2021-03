Merkel mahnt Unternehmen zu "substanziellem" Beitrag bei Schnelltestungen

Berlin (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel hat von den Unternehmen einen deutlichen Beitrag bei den Schnelltestungen ihrer Mitarbeiter gefordert.

Sie sei zufrieden mit der Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände, sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Aber die Regierung werde die Umsetzung sehr genau beobachten. Sie erwarte einen "wirklich substanziellen" Beitrag der Firmen bei der Testung von Mitarbeitern, die in den Betrieben und nicht im Homeoffice arbeiten.