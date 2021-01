MILLENNIAL LITHIUM - Der nächste Hype, die nächste Katastrophe?

„Grüne“ Mobilität und damit eng verbunden Lithium sind momentan ganz große Themen an der Börse und Anleger stürzen sich auf alle Aktien, die sich in diesem Sektor bewegen und nicht bei drei auf den Bäumen sind. Dazu gehört aktuell auch die Millennial-Lithium-Aktie. Die Aktie wird seit Tagen sehr aktiv auf Tradegate gehandelt und gehört auch heute zu den meistgehandelten Werten. Zu welchen Auswüchsen dies derzeit führt, sehen wir im folgenden Chart:

Die Frage ist jedoch, ob Anleger wirklich wissen, was sie beim Kauf dieser Aktie tun? Der Blick auf den Chart lässt schon einiges vermuten. Hier scheint wieder die nächste „Kuh durchs Dorf getrieben zu werden“, wie man so schön sagt. Eine Aktie, die bisher kaum gehandelt wurde, explodiert seit Mitte November. Dieser Eindruck setzt sich leider fort, wenn man einen Blick auf die fundamentalen Rahmendaten des Unternehmens wirft. So ist das Unternehmen in Vancouver, British Columbia, Kanada ansässig und wird an der TSX Venture Exchange gehandelt. Dabei wird auf der Profilseite des Unternehmens deutlich, dass die Vermögenswerte laut eigenen Angaben weniger als 5 Mio. $ betragen. Es dürfte sich um einen Explorer handeln, der zwar große Zukunftsvisionen hat, mehr aber noch nicht - wieder einmal, muss man leider sagen. Werfen Sie einen Blick auf den langfristigen Chart und Sie werden verstehen, was ich meine:

Fundamentale Analyse - Ich passe!

Der erste Eindruck, den ich von dieser Aktie bzw. diesem Unternehmen habe, ist relativ eindeutig: es wird wieder einmal „viel heiße Luft gehandelt“. Inwieweit das Unternehmen wirklich Chancen hat, in diesem zukunftsorientierten Markt zu bestehen, steht auf einem gänzlich anderen Blatt. Dazu müsste ein tiefer Blick auf die fundamentalen Rahmendaten geworfen werden. Ich bezweifle jedoch, dass ich dort auf eine solide Basis stoßen werde. Das sagt mir meine Erfahrung mit solchen Phänomenen über die letzten 20 Jahre. Die Mehrzahl dieser schaffen es nämlich nur, Anlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen!

Natürlich ist dies lediglich eine Behauptung meinerseits und eventuell tue ich der Millennial-Lithium-Aktie damit wirklich unrecht, es ändert jedoch nichts an meiner Meinung, gerade auch nicht mit Blick auf die Frage, ob man diese Aktie jetzt noch kaufen sollte. Ich habe dazu erst vor einigen Tagen einen Artikel geschrieben, der sich mit der Frage beschäftigt, wie man in solch den Märkten agieren könnte. Die Gefahr, viel Geld zu verlieren, ist nämlich für die meisten privaten Trader enorm groß. Sie sollten also wissen, worauf sie sich einlassen: Plug Power & Co - Das sollten Sie unbedingt wissen!

Millennial-Lithium-Aktie jetzt noch kaufen?

Kommen wir zum aktuellen Kursverlauf der Aktie und möglichen Chancen. Ich mache es kurz. Ich selbst würde diese Aktie zum aktuellen Kurs nicht mit der Kneifzange anfassen. Die Gefahr, einen neuerlichen Kurssturz zu sehen, wenn der aktuelle Hype vorbei ist, ist groß. Alleine in den vergangenen vier Handelstagen konnte die Aktie um über 70 % zulegen.

Wir befinden uns in einer Situation, in der potentielle Stopps zur Absicherung eines Investments relativ weit entfernt liegen. Wenn wir einen solchen Stopp unterhalb der nächsten Unterstützung bei 2,50-1,80 EUR legen wollen, sprechen wir hier über Korrekturrisiken von über 50 %. Die Aktie müsste also auf fast 6 EUR steigen, nur um ein CRV von eins zu eins zu kreieren. Ich finde das nicht sonderlich attraktiv, vor allen Dingen nicht vor dem Hintergrund, um was für eine „Blase“ es sich bei diesem Wert handeln könnte, wenn meine Vermutungen richtig sind. Private Anleger zocken wieder einmal eine potenziell heiße Story und es sollte mich wundern, wenn diese anders ausgeht, als die meisten dieser Spiele. Wer jedoch die Finger nicht davon lassen kann, sollte unbedingt die oben genannten Hinweise im anderen Artikel beherzigen.

Millennial-Lithium-Aktie

