MODERNA - Anleger werden wählerischer

Mit Auftauchen der Corona-Mutation Omikron erfuhren die Aktien der Impfstoffhersteller BioNTech, Moderna und Valneva einen neuen Aufschwung. Im Vorfeld steckten die Aktien in mehr oder minder ausgiebigen Konsolidierungen. BioNTech und Moderna konnten seit ihren Novembertiefs gut 80 % zulegen. Die Aktien von Valneva notierten im jüngsten Hoch sogar mehr als 170 % über ihrem letzten Korrekturtief.

Sind die Aktien langsam zu teuer?

Trotz der jüngsten Kursgewinne sollten Anleger in allen drei Aktien derzeit vorsichtig sein. Auf fundamentaler Ebene läuft die Corona-Krise leider weiterhin auf Hochtouren und mit Omikron zogen potentiell dunkle Wolken auf. Trotzdem notieren alle drei Aktien unterhalb ihrer Allzeithochs. Es sieht also danach aus, als seien die Marktteilnehmer nicht mehr bereit, jeden Preis für die Aktien zu bezahlen. Angesichts der enormen Gewinne der letzten Monate ist das aber durchaus nachvollziehbar.

Moderna

Vollends überzeugen konnten in den vergangenen Tagen auch die Käufer in der Moderna-Aktie nicht. An der deckelnden Abwärtstrendlinie und beginnend im horizontalen Widerstandsbereich ab ca. 300 EUR kehrten die Verkäufer Anfang der Woche doch wieder zurück. Jetzt drücken die Bullen die Daumen, dass der Bereich um 254 EUR die Korrektur beenden und einen neuen Anlauf auf die Abwärtstrendlinie starten kann. Diese müsste geknackt werden, um sich weiter in Richtung 400 EUR oder gar zum Allzeithoch vorzuarbeiten. Alternativ dazu setzen sich die Käufer jetzt nicht durch und die Kurse fallen auf ein neues Korrekturtief unter 175 EUR zurück.

Moderna Inc.

Fazit: auch in der Moderna-Aktie scheinen die Marktteilnehmer nicht mehr bereit zu sein, blind jeden Preis für einen Anteilsschein zu bezahlen. Aktuell läuft ein neuer Versuch, einen Aufwärtstrend zu starten. Noch haben die Bullen diesbezüglich gute Chancen, ganz risikolos ist dieser Rallyversuch aber nicht.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)