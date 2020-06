MODERNA - Corona Impfstoffphantasie scheint zurück zu kommen

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 64,340 $ (NASDAQ)

Nachdem die Aktie ab 18. Mai massiv verkauft wurde, - es gab einen harten Sell Off -, baut sich das Chartbild seit 27. Mai allerdings doch wieder auf. Und zwar bullisch. Moderna steht in einem steigenden, bullischen Dreieck. Steigt der Kurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 67,50 USD an, generiert das ein Kaufsignal in Richtung 80-87 USD.

