MODERNA - Zentrale Unterstützungszone naht

Die Aktien der Hersteller von Mrna-Impfstoffen liefen im letzten Jahr phasenweise sehr gut. Die Moderna-Aktie markierte am 10. August 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 497,17 USD, nachdem sie das Jahr 2020 bei 102,66 USD beendet hatte. Seit diesem Allzeithoch befindet sich die Aktie ähnlich wie BionTech aber in einer starken Korrekturbewegung. Anfang November kam es dabei zu einem temporären Abverkauf. Die Aktie fiel auf 210,96 USD zurück. Nach einer steilen Erholung auf 376,65 USD gab die Aktie diese Erholungsgewinne aber wieder ab und fiel am Freitag knapp auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit August.

Mit diesem Rückfall nähert sich der Wert einer wichtigen Unterstützungszone um 189,26 USD bis 178,50 USD. In dieser Zone verläuft aktuell auch eine potenzielle untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch.

Bald wieder eine Erholung?

Die Moderna-Aktie notiert nahe an wichtigen Unterstützungen. Sie könnte im Bereich um 189,26-178,50 USD zu einer Erholung ansetzen. Ein Anstieg bis ca. 262-264 USD wäre dabei in einem ersten Schritt möglich. Falls es zu einem Ausbruch über diesen Widerstandsbereich käme, wäre sogar eine weitere Erholung an den Abwärtstrend seit August bei aktuell 372,04 USD möglich.

Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter den genannten Unterstützungsbereich kommen, dann müsste mit einer Fortsetzung und möglicherweise sogar einer Beschleunigung der Korrektur gerechnet werden. In diesem Fall könnte es zu weiteren Abgaben bis 102,66-95,21 USD kommen.

Fazit: In der Moderna-Aktie könnte sich in Kürze ein gutes CRV für einen Longtrade bieten. Aber wie immer gehen hohe CRVs mit niedrigen Trefferquoten einher.

Moderna Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)