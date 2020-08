Moody’s Analytics wird bei den Risk Technology Awards zum dritten Mal in Folge in zwei Kategorien ausgezeichnet

Moody’s Analytics wurde bei den Risk Technology Awards zum dritten Mal in Folge als Credit Data Provider of the Year und für die Wholesale Credit Modelling Software of the Year ausgezeichnet. Dies sind nur zwei unserer sieben Risk Technology Awards 2020 in den Kategorien Finanzen, Rechnungslegung, aufsichtsrechtliche Fragen und Kredite.

„Unsere Kunden vertrauen auf Moody's Analytics, da sie einen schnellen und umfassenden Überblick über ihre Kreditrisiken erhalten möchten“, so Nihil Patel, Managing Director von Moody’s Analytics. „Die Pandemie hat die Notwendigkeit, dass bei der Bewertung des Kreditrisikos mehrere zukunftsgerichtete Signale zu berücksichtigen sind, noch verstärkt. Wir investieren weiterhin in vielen Bereichen, z. B. in die Analyse zusätzlicher Anlageklassen, in alternative Datenquellen, in Machine Learning, das neue Analysen und Erkenntnisse hervorbringt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden über alle erforderlichen Informationen verfügen, um ihre vorrangigen Geschäftsanforderungen erfüllen zu können.“

Eine Reihe von Lösungen von Moody’s Analytics weist umfassende Kreditdaten- und Modellierungsfunktionen auf, die zu diesen beiden Auszeichnungen beigetragen haben:

Data Alliance ist eines der weltweit größten und umfassendsten Datenkonsortien, dessen Mitglieder Daten aus einer Vielzahl von Anlageklassen austauschen und im Gegenzug Benchmarking-Informationen erhalten.

Orbis ist ein Produkt von Bureau van Dijk, einem Unternehmen von Moody’s Analytics. Die Datenquelle liefert Informationen über mehr als 375 Millionen Unternehmen in privater Hand und andere Institutionen.

Die Plattform RiskCalc™ für die Kreditwürdigkeitsprüfung vereint grundlegende Informationen und Finanzmarktinformationen zu einer vorausschauenden Risikobewertung von Privatunternehmen.

Die Lösung CreditEdge™ bietet den Benutzern eine tagesaktuelle Kreditrisikobewertung von börsennotierten Unternehmen und Staaten. Sie nutzt dazu ein führendes Ausfallwahrscheinlichkeitsmodell und innovative Analysen, die mehr als 60.000 börsennotierte Unternehmen abdecken.

Unsere Plattform CAP™, die den Lebenszyklus der Risikomodellierung adressiert, versetzt Kunden in die Lage, Kreditdaten und Tools von Moody’s Analytics mit ihren eigenen Daten und Tools zu kombinieren und Analysen durchzuführen, die auf die besonderen Portfolioeigenschaften ihres eigenen Unternehmens zugeschnitten sind.

Die Risk Technology Awards werden als Anerkennung an herausragende Anbieter vergeben, die die Branche in den Bereichen ALM, Kredit, Betriebsrisiko und Enterprise Risk Management unterstützen.

Diese Auszeichnungen verlängern die wachsende Liste unserer Auszeichnungen und Branchenanerkennungen.

Über Moody's Analytics

Moody’s Analytics unterstützt die schnellere und bessere Entscheidungsfindung führender Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen. Unser fundiertes Know-how in Sachen Risiko, unsere umfassenden Informationsressourcen und unsere innovative Technologieanwendung sind unseren Kunden behilflich, sich in einem im Wandel befindlichen Markt souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden, preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Qualität, unserem aufgeschlossenen Ansatz und dem Fokus auf die Erfüllung der Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Unternehmen in der ganzen Welt. Weitere Informationen über Moody’s Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder nehmen Sie auf Twitter und LinkedIn mit uns Verbindung auf.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE:MCO). Die Moody’s Corporation erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar, beschäftigt weltweit rund 11.200 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern vertreten.

