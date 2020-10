Morgan Stanley hebt Thyssenkrupp auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Thyssenkrupp von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 5,40 auf 4,90 Euro gesenkt. Der rasche Wertverlust der Aktien des Industriekonzerns spiegele die operativen Risiken nun angemessen wider, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für das voraussichtliche Fehlen von etwa einer Milliarde Euro an Free Cashflow im kommenden Jahr. Die Bewertung sei nun zwar angemessener, das Verhältnis von Risiken zu Chancen rechtfertige aber noch keine positive Einschätzung der Aktien./bek/ag

