Morgan Stanley senkt Morphosys auf 'Equal-weight' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Morphosys von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 50 Euro gesenkt. Analyst James Quigley begibt sich laut seiner am Freitag vorliegenden Studie beim Antikörperspezialisten an die Seitenlinie. Nach dem jüngsten enttäuschenden Monjuvi-Ausblick sei eine Umsatzbeschleunigung hier in den kommenden Quartalen unwahrscheinlich./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 04:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

