Morpheus Data wurde vergangene Woche im Gartner Magic Quadrant 2020 für Cloud Management-Plattformen (CMP) in die Gruppe der führenden Unternehmen eingereiht. Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass Morpheus Data in dem Bericht als ein führendes Unternehmen Erwähnung findet.

Diese Nachricht folgt auf ein Wachstum von 300 % im Jahr 2019, in dem Morpheus Dutzende von Neukunden verzeichnete, seine Mitarbeiterzahl verdoppelte, massiv in Kanalprogramme expandierte und mehrere wichtige Produkte ankündigte. In der diesjährigen Analyse wurde Morpheus Data im Quadranten für Führer aufgrund seiner Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit seiner Vision gewürdigt. Morpheus Data erhielt für drei der vier Anwendungsfälle für kritische Funktionen von Cloud Management-Plattformen die höchste Punktzahl. Im Verlauf des vergangenen Jahres konnte Morpheus sich als ernstzunehmender Akteur im wachstumsstarken Multi-Cloud-Management- und DevOps-Automatisierungsmarkt behaupten. Das Unternehmen schaffte es, sich eine deutliche Führungsposition zu sichern, die bei Altsystemanbietern und kleineren Akteuren gleichermaßen begehrt ist. „Morpheus ist zutiefst geehrt, zum zweiten Mal in Folge als eines der führenden Unternehmen genannt zu werden. Doch freuen wir uns noch mehr darüber, die höchste Punktzahl für kritische Funktionen für Anwendungsfälle, einschließlich Cloud-Bereitstellung und -Orchestrierung, Vermittlung von Cloud-Diensten und Cloud-Governance, zu erhalten“, erklärte Brad Parks, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bei Morpheus Data. „Wir denken, dass dies für unser Netzwerk von Kunden und Partnern den Beweis liefert, dass sie ihr Vertrauen in den richtigen Anbieter für Cloud-Automatisierung gesetzt zu haben.“ Morpheus ist der Überzeugung, die Konkurrenz überholt zu haben, indem alle acht Wochen neue Software-Funktionen veröffentlicht, sowie die CMP-Funktionen der ersten Generation deutlich erweitert wurden, u. a. durch cloudnative PaaS-Serviceintegration, preisgekrönte VMware-Integrationen, branchenführende Ansible-Integration und einen vollständig CNCF-zertifizierten Kubernetes-Dienst. Klicken Sie hier, um eine kostenfreie Kopie des vollständigen Berichts vom Gartner Magic Quadrant 2020 für Cloud Management-Plattformen herunterzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter www.morpheusdata.com Quellen: Gartner Magic Quadrant for Cloud Management Platforms, Dennis Smith, Sanjit Ganguli, Padraig Byrne, 13. Februar 2020. Critical Capabilities for Cloud Management Platforms, Dennis Smith, Sanjit Ganguli, Padraig Byrne, Scott Etkin, 13. Februar 2020. Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Über Morpheus Data, LLC Morpheus Data, LLC ist die Einheit hinter der vereinheitlichten Orchestrierungsplattform von Morpheus, der einzigen Unternehmenssoftwarelösung, die einen systematischen Ansatz für Cloud-Optimierung, Multi-Cloud-Governance, DevOps-Automatisierung und Applikationsmodernisierung bietet. Als hundertprozentige infrastruktur- und plattformunabhängige Lösung bietet Morpheus den IT-Betreibern und -Entwicklern einen vollständigen Self-Service und eine automatisierte Bereitstellung von Bare-Metal-, VM- und Container-Anwendungen, die lokal oder in der Public Cloud laufen. Mit mehr eingebauten Integrationen und nativen Funktionen als jede andere Plattform können Kunden Workflows standardisieren und die Anzahl der Tools reduzieren, während sie gleichzeitig bestehende Tools orchestrieren, um Investitionen zu schützen. Eine Demoversion kann unter www.morpheusdata.com/demo angefragt werden. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200219006029/de/ Anja Koltes +1 720 499 6723 press@morpheusdata.com