MOSAIC - Klappt das ein zweites Mal?

Mosaic Co., The - WKN: A1JFWK - ISIN: US61945C1036 - Kurs: 13,080 $ (NYSE)

"Reicht das für eine c-Welle?" fragte ich im Dezember 2019 und meinte die Aktie von Mosaic. Der Wert hätte den Fahrplan nicht schöner abspulen können. Das Ziel bei 22,00 USD wurde zügig erreicht, zuvor gab es sogar den eingezeichneten Pullback an die Marke von 19,45 USD. Die aktuelle Situation bei Mosaic erinnert mich etwas an das damalige Setup.

Zunächst einmal hat sich natürlich an der grundsätzlichen Aussage nichts geändert, dass es sich bei Mosaic um eine übergeordnet sehr schwache Aktie handelt. Insofern sind Long-Trades hier gegen den Haupttrend gerichtet und damit als sehr gewagt anzusehen.

Nach einer dreiteiligen Konsolidierung ausgehend vom Zwischenhoch bei 15,08 USD erholte sich der Wert aber zuletzt und versucht sich im heutigen Handel an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie. Die guten Ansätze eines Ausbruchs müssen aber noch per Tages- und damit für diese Handelswoche auch per Wochenschlusskurs bestätigt werden. Sollte den Bullen dieser Kraftakt gelingen, wäre das Zwischenhoch bei 15,08 USD ein passendes Tradingziel. Mit etwas Glück reicht es sogar bis zum Gapclose bei 16,11 USD, wo derzeit auch der EMA200 verläuft.

Absicherungen bieten sich in diesem Fall unter dem Vorwochentief bei 11,68 USD an. Sollte diese Marke reißen, besteht die Gefahr, dass sich die Konsolidierung in Richtung der Tiefs um 9,66 USD ausdehnt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 8,91 8,10 8,69 Ergebnis je Aktie in USD -2,78 -0,26 0,84 KGV - - 16 Dividende je Aktie in USD 0,20 0,20 0,20 Dividendenrendite 1,52 % 1,52 % 1,52 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)