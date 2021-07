Mouser Electronics erkundet in der nächsten Ausgabe von Empowering Innovation Together 2021 die Leistungsfähigkeit von KI am Edge

Globaler Distributor untersucht die sich ständig verändernden Grenzen der KI

Mouser Electronics Inc. veröffentlicht heute den dritten Teil der Serie 2021 seines preisgekrönten Programms Empowering Innovation Together™. Der dritte Teil der Serie verwendet eine fesselnde Sammlung von Videos, langen Artikeln, Blog- und Infografik-Inhalten, um tief in die künstliche Intelligenz (KI) einzutauchen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210707005960/de/

The third installment of Mouser Electronics’ 2021 EIT series dives deep into artificial intelligence through an engaging collection of video, long-form articles, blog and infographic content. (Graphic: Business Wire)

Eingebettete elektronische Systeme haben sich parallel zur Entwicklung von Algorithmen zum maschinellen Lernen weiterentwickelt. Aus ihrer Vereinigung entsteht das Konzept des Edge Computing. Während IoT-Entwickler neue IoT-Anforderungen angehen, werden Edge-Geräte eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der vielen Herausforderungen spielen, die in großen IoT-Systemen vorliegen, einschließlich der notwendigen Sicherheitsanforderungen zum Schutz privater Informationen.

„Da KI immer mehr Aspekte unseres Lebens beeinflusst, möchten die Menschen die vielen Facetten und das Potenzial dieser neuen Maschinenintelligenz verstehen“, sagte Glenn Smith, Präsident und CEO von Mouser Electronics. „Die Serie wird die wahre Definition von KI untersuchen und zeigen, was die Zukunft in Bezug auf Anwendungen, Probleme, Vorteile und Risiken bringen könnte. Wir hoffen, dass die Serie informiert und aufklärt.“

Die EIT-Serie 2021 wird auch vier Byte große Videos, Then, Now und Next, sowie Artikel, Blogs, Infografiken und andere Inhalte mit Diskussionen unter der Leitung von Mouser-Vordenkern und anderen Experten umfassen. Zukünftige Technologiethemen bezüglich künstlicher Intelligenz werden tiefer in vernetzte Autos und industrielle Automatisierung eintauchen und neue Produkttechnologien wie Sensoren und HF und Wireless untersuchen. Das Programm beleuchtet verschiedene neue Produktentwicklungen und enthüllt die technischen Entwicklungen, die erforderlich sind, um mit neuen Trends auf dem Markt Schritt zu halten.

Die dritte Episode der Serie wird von Mousers geschätzten Herstellerpartnern Advantech, Intel®, Maxim Integrated, Microchip Technology, Micron, NXP Semiconductors, TE Connectivity und Xilinx gesponsert.

Das 2015 eingeführte Programm Empowering Innovation Together von Mouser ist eines der anerkanntesten Programme der Branche über elektronische Komponenten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/empowering-innovation und folgen Sie Mouser auf Facebook und Twitter.

Weitere Mouser-Neuigkeiten finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Über Mouser Electronics

Mouser Electronics, ein Berkshire-Hathaway-Unternehmen, ist ein autorisierter Anbieter von Halbleiter- und Elektronikkomponenten, der sich auf Produkteinführungen seiner führenden Herstellungspartner konzentriert. Die Firma bedient die globale Gemeinschaft von Ingenieuren und Kunden für Elektronikdesign, und die Website des globalen Anbieters, mouser.com, ist in mehreren Sprachen und Währungen verfügbar und bietet mehr als 5 Millionen Produkte von über 1100 Herstellermarken. Mouser bietet weltweit 27 Supportstandorte, um erstklassigen Kundendienst in der jeweiligen Landessprache und unter Berücksichtigung der örtlichen Währung und Zeitzone bereitzustellen. Von seinem hochmodernen, etwa 1 Million Quadratfuß großen Vertriebszentrum im Großraum Dallas (Texas, USA) aus versendet der Vertreiber Ware an mehr als 630.000 Kunden in 223 Ländern/Hoheitsgebieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.com/.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken von Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hierin erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210707005960/de/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kevin Hess, Mouser Electronics

Senior Vice President of Marketing

+1 817 804 3833

Kevin.Hess@mouser.com

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Kelly DeGarmo, Mouser Electronics

Leiterin Unternehmenskommunikation und Medienarbeit

+1 817 804 7764

Kelly.DeGarmo@mouser.com