Mouser Electronics präsentiert Sensoren in der vierten Folge der 2021er Serie „Empowering Innovation Together“

EE Raymond Yin und Dr. Jay Esfandyari besprechen die Rolle und Anwendungsbereiche von Sensoren in industriellen und IoT-Umgebungen

Mouser Electronics, Inc. veröffentlicht heute die vierte Folge seiner „Empowering Innovation Together"™-Programmserie für 2021. Diese Folge erkundet in einer neuen Episode des Podcasts „The Tech Between Us“ sowie über Blog- und Infografik Inhalte die große Auswahl an Sensortypen und -anwendungen.

In dieser neuesten Podcast-Episode setzt sich Dr. Jay Esfandyari, Director of Global Marketing Strategy bei STMicroelectronics, mit Mousers Raymond Yin zusammen zu einer regen Diskussion über die zentrale Rolle von Sensoren im industriellen und IoT-Sektor und wie diese die Zukunft dieser Märkte gestalten werden.

„Wir befinden uns aktuell im Zeitalter der Sensortechnologie, mit der Gelegenheit, neue, effizientere Erfahrungen für uns alle zu schaffen”, so Glenn Smith, President und CEO von Mouser Electronics. „Diese neueste EIT-Folge befasst sich mit mehreren faszinierenden Gedanken zum Stand der Sensortechnologie, welche eine ständig wachsende Rolle in so vielen unserer tagtäglichen Anwendungen spielt.”

Die 2021er EIT-Serie ist eine Mischung aus Blogs, Infografiken, Videos und mehr, ergänzt durch Diskussionen zwischen Mouser-Vordenkern und Branchenkennern. Zu den zukünftig behandelten Tech-Themen gehören Bereiche wie Automobiltechnik und Industrieautomatisierung. Außerdem werden die aktuellsten HF- und Wireless-Produkte besprochen. Das Programm präsentiert verschiedene neue Produktentwicklungen und enthüllt, welche technischen Errungenschaften erforderlich sind, um über aufkommende Trends im Markt auf dem Laufenden zu bleiben.

Die vierte Folge der Serie wird von Mousers geschätzten Partnern STMicroelectronics, TDK und TE Connectivity gesponsert.

Mousers „Empowering Innovation Together“-Programm wurde 2015 eingeführt und ist eins der branchenweit angesehensten Programme im Bereich Elektronikbauelemente. Mehr erfahren Sie auf https://www.mouser.de/empowering-innovation-de/. Folgen Sie Mouser auch auf Facebook und Twitter.

Über Mouser Electronics

Mouser Electronics, Teil der Unternehmensfamilie Berkshire Hathaway, ist als autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauelemente auf die schnelle Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller für Designingenieure und Einkäufer spezialisiert. Aus seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 5 Millionen Produkte von über 1.100 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 27 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, -währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen und etwa 93.000 m2 großen Lager im Großraum Dallas, Texas beliefert der Distributor über 630.000 Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.mouser.de/

