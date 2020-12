Munich Re veröffentlicht Rendite- und Dividendenziele

Der weltweit größte Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026) veröffentlichte am Dienstag neue Wachstums- und Ergebnisziele. Der DAX-Konzern setzt sich im Rahmen der „Ambition 2025“ genannten Strategie das Ziel, eine Rendite auf das Eigenkapital (RoE) in einer Spannbreite von 12 – 14 Prozent bis 2025 zu erwirtschaften. Der Gewinn je Aktie soll bis zum Jahr 2025 durchschnittlich um mindestens 5 Prozent pro Jahr steigen.

Die Dividende je Aktie soll in „normalen“ Jahren in Anlehnung an den Gewinn je Aktie durchschnittlich um ebenfalls mindestens 5 Prozent steigen, in Jahren mit besonderer Schadenbelastung soll sie zumindest nicht gesenkt werden. Damit würde die Dividende je Aktie in den kommenden fünf Jahren stärker ansteigen als in den zurückliegenden fünf Jahren, in denen sie durchschnittlich um 4,7 Prozent gestiegen ist. Die Solvenzquote soll im optimalen Bereich von 175 – 220 Prozent verbleiben, wie der Konzern weiter berichtet.

In diesem Jahr wurde die Dividende um knapp 6 Prozent von 9,25 Euro auf 9,80 Euro je Aktie erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 239,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,09 Prozent. Bereits seit 1970 gab es keine Dividendenkürzung mehr.

Redaktion Mydividends.de