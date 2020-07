MVC Capital kündigt das 61. Quartal in Folge eine Dividende an

Der amerikanische Finanzdienstleister MVC Capital Inc. (ISIN: US5538291023, NYSE: MVC) wird eine Quartalsdividende von 0,17 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung für das dritte Quartal 2020 erfolgt am 31. Juli 2020 (Record date: 24. Juli 2020). Seit der ersten Zahlung im Juli 2005 wird damit das 61. Quartal in Folge eine Dividende ausgezahlt.

Der Firmensitz von MVC Capital befindet sich in Purchase, New York. Die Gesellschaft finanziert Unternehmen aus verschiedenen Industriezweigen und übernimmt im Gegenzug Anteile an den Firmen. Im zweiten Quartal (30. April) des Fiskaljahres 2020 erzielte MVC Capital operative Einkünfte von 7,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 8,6 Mio. US-Dollar), wie am 9. Juni berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 32,17 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 110,3 Mio. US-Dollar (Stand: 14. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de