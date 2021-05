Nanorepro: Anleger lassen die Aktie aufgrund der anhaltenden Corona-Erholung fallen – Kurs versucht Stabilisierung an 200-Tage-Linie

Da in der Corona-Krise nun endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen ist, werden die Anleger bei den direkten Corona-Gewinnern langsam skeptisch. Papiere von Nanorepro, die nun schon seit längerem wieder in Richtung Süden unterwegs sind, müssen daher auch im heutigen Handel wieder kräftig abgeben.

Die Papiere des Anbieters von Corona-Schnelltests sanken in der Spitze um fast weitere 12 Prozent auf 5,85 Euro und erreichten damit das tiefste Niveau seit Mitte Februar. Seit dem Rekordhoch bei 22,40 Euro von Anfang März verloren sie inzwischen fast drei Viertel. Im Bereich der einfachen 200-Tage-Linie versuchen sie aber eine Stabilisierung und kosten am Mittag wieder 6,29 Euro.

Seit dem Wochenende liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, in allen Bundesländern unter 50. Mitte des Monats war der vom Robert Koch-Institut ermittelte Wert in Deutschland erstmals seit März wieder unter 100 gesunken. Er liegt aktuell bei 35.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!