NASDAQ 100 Index: Unkonventionell

Der US-Technologieindex NASDAQ 100 hat vor Kurzem einen eindeutigen Trendbruch vollzogen und ist zeitweise unter den EMA 50 zurückgefallen. Doch im gestrigen Handel stürmten Bullen wieder vor und versuchten den Index aus dem temporären Abwärtstrend zu befreien. Ob dies für eine Rallyefortsetzung ausreicht, wird man erst noch abwarten müssen.

Angesichts der Kursgewinne auf annähernd 12.500 Punkte und somit über 2.700 Zähler über die Höchststände aus Februar dieses Jahres war eine Pause beim US-Technologieindex NASDAQ 100 schon lange überfällig, allerdings zeigt sich diese in einer relativ unkonventionellen Art. Aller Wahrscheinlichkeit nach versucht das Barometer im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts derzeit einen Boden aufzubauen und verstreut Hoffnungen auf eine baldige Rallyefortsetzung.

Dennoch dürfen die zahlreichen Hürden um 11.500 Punkte nicht ausgeblendet werden, zu dem zählen zum einen die Septemberzwischenhochs sowie die einstige Aufwärtstrendlinie. Daher kann Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs erst oberhalb von 11.750 Punkten (steigend) abgeleitet werden. Nur hierdurch ließe sich tatsächlich ein Lauf zurück an 12.439 Zähler vollziehen.

Rutscht der NASDAQ dagegen innerhalb seiner unkonventionell Kursmuster aus den letzten drei Wochen unter das Niveau von mindestens 10.670 Punkten heraus, käme eine Korrekturfortsetzung in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie der Verlaufshochs aus Februar um 9.846 Punkten in Spiel. Dann könnte tatsächlich ein größerer Boden für eine Rallyefortsetzung ausgebildet werden, aktuell scheinen sich Marktteilnehmern noch nicht so recht einig zu sein.

Nasdaq 100 (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11.365 // 11.500 // 11.750 // 11.846 // 12.000 // 112.132 Unterstützungen: 11.106 // 10.910 // 10.677 // 10.556 // 10.313 // 10.155

