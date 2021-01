NASDAQ BIOTECH INDEX - Wenn Biotech-Träume in Erfüllung gehen

NASDAQ Biotechnology Index - WKN: 617026 - ISIN: XC0006170267 - Kurs: 5.197,87 Pkt (NASDAQ)

Die meisten Leser werden es schon wissen. Neben der technischen Analyse habe ich seit der Jahrtausendwende ein Faible für Biotech-Aktien entwickelt und bin dieser Branche durch zwei Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen auch immer treu geblieben. Umso mehr freut es mich daher, dass ich beide Leidenschaften im November 2020 verbinden und den Nasdaq Biotech Index, das wissen wir seit heute, perfekt analysieren konnte.

Bereits Anfang November gab ich den Hinweis, dass im Falle des Auslösens des Buytriggers bei 4.546 Punkten mittelfristig Kurse um 5.200 Punkte erreichbar seien. Nach einer Seitwärtskonsolidierung erschien Ende November genau zum richtigen Zeitpunkt diese Analyse. Das Ziel bei 5.200 Punkten wurde im heutigen Handel erreicht. Und nicht nur das, vergleichen Sie den Kursverlauf auch mit dem Prognosepfeil! Dieser war nicht einfach nur lieblos eingezogen. Das zwischenzeitliche Hoch mitsamt der Konsolidierung wurde sehr gut erfasst. Da dürfte jedem Chartie das Herz aufgehen.

Das Beispiel zeigt im Übrigen, dass Preisziele als Analyst gut zu fassen sind, Zeitziele dagegen eher schwer. Der Anstieg hat einfach etwas länger auf sich warten lassen, als geplant.

Kurzfristig ist der Index heißgelaufen, eine Konsolidierung folglich einzuplanen. Mittelfristig lässt sich inzwischen aber ein weiteres Projektionsziel bei 5.600 Punkten nennen. Es gibt mehrere Varianten, die zu diesem Ziel führen könnten, beispielsweise ein scharfer Rücksetzer in Richtung 5.016 Punkte und anschließend eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung. Oder der Index eilt direkt bis an die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals seit November bei rund 5.400 Punkten, konsolidiert anschließend dreiteilig und setzt dann die Rally bis auf 5.600 Punkte fort.

Trader sollten sich in jedem Fall belohnen und Teilgewinne einstreichen. Dazu riet ich bereits am vergangenen Freitag auf meinem Guidants-Desktop, nur wenige Punkte vor Erreichen des Ziels. Für die restliche Position bietet sich eine Stoppanhebung unter das Tief bei 4.670 Punkten an.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)