NASDAQ100 - Das läuft bisher wie angesagt

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 11.466,66 Pkt (NASDAQ)

Prognoseskizzenchart mit blauem Prognosepfeil anbei.

Reminder aus der Guidants PROmax Meldung vom 14. August: "Steigt der Index überzeugend über 11.230 Punkte an, triggert das ein Kaufsignal prozyklisch in Richtung der Projektionsziele bei 11.438 und 11.636/11.650 Punkten."

In der Mittagszeit des 17. August stieg der Kurs des Index über die genannte Buy Triggerpreismarke bei 11.230 Punkten an. Das aktivierte das Kaufsignal für die Folgetage. Das erstgenannte Projektionsziel bei 11.438 wurde in den zurückliegenden Handelstagen erreicht, der Kurs prallte wie vom blauen Pfeil angedeutet, nach unten ab. Um dann wie ebenfalls von dem blauen Pfeil angedeutet, wieder anzusteigen und ein neues Hoch auszubilden. Der Index hält Kurs auf das nächste Projektionsziel bei 11.636/11.650 Punkten.

Das ist genau eines der Setups, die ich in meinem Echtgelddepot auf Guidants PROmax favorisiert trade. Einige Handelsstage eine Trendstrecke mitgehen, sich eine klar definierte Scheibe des Kuchens abschneiden und dann Gewinne mitnehmen und nach dem nächsten Setup Ausschau halten.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)