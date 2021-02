Nasdaq100 Index - Leichtere Eröffnung nach neuem Allzeithoch gestern

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 13.773,77 Pkt (NASDAQ)

Der Nasdaq-100® Index kletterte nach dem verlängerten Wochenende auf Grund des Feiertags am Montag auf ein neues Allzeithoch, konnte dieses aber nicht auf Schlusskursbasis verteidigen.

Der Index dürfte den heutigen Handelstag zunächst schwächer beginnen, trotz deutlich besser als erwartet ausgefallener Einzelhandelsumsätze vorbörslich. Diese waren statt erwarteter 1,1 % über 5 % geklettert. Die Stimulus-Checks in den USA haben ihre Wirkung somit auf keinen Fall verfehlt.

Schwache Eröffnung erwartet

Ob die heutige schwache Eröffnung ausreichen wird, eine längst überfällige Zwischenkorrektur im Index einzuleiten, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Monaten traten regelmäßig Dip-Käufer in den Markt wenn die Wall Street mal etwas schwächelte. Oberhalb von 13.500 Punkte bleibt kurzfristig alles in Butter für die Bullen, erst darunter müsste man sich mit einer möglichen technischen Korrektur zurück Richtung 13.000 Punkte beschäftigen.

Um 20 Uhr stehen dann noch die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings ins Haus.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)