Nato bittet Dänemark um Entsendung von Kampfbataillon ins Baltikum

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Nato hat Dänemark darum gebeten, ein Kampfbataillon mit rund 800 Soldaten nach Lettland zu schicken. Das teilte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau am Donnerstag während eines Besuchs in Lettland mit. Der Antrag des westlichen Militärbündnisses war erwartet worden. Dänemark hatte sich am Dienstag auch schon bereit erklärt, das Bataillon zu entsenden.

Das Parlament in Kopenhagen muss die Entsendung noch absegnen. Dies gilt als Formsache. Das Verteidigungsministerium rechnet damit, dass das Bataillon im Mai startklar sein wird. Es wird demnach einer lettischen Brigade unterstellt. Derzeit ist es noch im dänischen Slagelse./trs/DP/jha