NEMETSCHEK - Sowas gibt´s sonst nur an der NASDAQ

Die Rally bei der Aktie des Architektur-Software-Spezialisten Nemetschek stellt so einige andere Haussen bei deutschen Aktien in den Schatten. Allein seit dem Corona-Tief vom Vorjahr hat sich der Wert über 250 % nach oben geschraubt. Zunächst erfolgte der Anstieg in zwei gleichlangen Aufwärtsstrecken bis 93,84 EUR, dann seit Oktober in zwei weiteren fast gleichlangen Kaufimpulsen bis 116,15 EUR.

Frische Kaufsignale in Reichweite

Das Aufwärtsmomentum hat etwas nachgelassen und die Nemetschek-Aktie tendiert seit dem neuen Allzeithoch eher seitwärts. Aber der nächste Angriff könnte in Kürze starten und über das Rekordhoch bei 116,15 EUR führen. Ein wichtiger Ziel- und Widerstandsbereich folgt gleich danach bei 119,22 bis 120,00 EUR. Hier treffen zwei übergeordnete Kursziele zusammen und versperren sozusagen den Weg.

Sollte die Aktie dort aber keine dramatische Korrektur einleiten, sondern auch diesen Bereich überschreiten, wäre auf der Oberseite zunächst Luft bis 125,50 und das Zielcluster bei 127,70 EUR. Darüber könnte die Rally schon bis 135,00 EUR führen.

Ein Scheitern an der 120,00 EUR-Marke oder ein Abdrehen unter 108,00 EUR dürfte die Ambitionen der Käufer nur kurz einbremsen. Schon nach einer Korrektur bis 103,75 EUR sollte der nächste Anstieg folgen. Problematisch wäre dagegen ein Bruch des Supports bei 99,46 EUR.

Charttechnisches Fazit: Mit einem Ausbruch über das nahe Allzeithoch bei 116,15 EUR und das Zielgebiet bei 120,00 EUR könnte die Rally bei der Nemetschek-Aktie mittelfristig sogar noch bis 135,00 EUR führen.

Nemetschek Chartanalyse (Wochenchart)

