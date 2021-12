NetApp bietet mehrfach ausgezeichnete Innovationen für die digitale Transformation auf AWS

Auf der AWS re:Invent wurde NetApp 2021 zum „AWS ISV Design Partner of the Year – US“ ernannt; Spot von NetApp vereinfacht CloudOps durch neue Portfolio-Updates

NetApp® (NASDAQ:NTAP), ein weltweit tätiges, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, gab heute neue Innovationen in seinem Produktportfolio bekannt und wurde von Amazon Web Services (AWS) für seine Leistungen als AWS-Partner ausgezeichnet. Zusammen verdeutlichen diese Ankündigungen, wie die Investitionen und die Vision von NetApp es Unternehmen, die AWS nutzen, ermöglichen, auf erstklassige Cloud Operations (CloudOps) zuzugreifen und den Wert ihrer Investition voll auszuschöpfen.

Auf der AWS re:Invent in dieser Woche wurde NetApp für den gemeinsam entwickelten und nativ integrierten Service Amazon FSx for NetApp ONTAP zum „AWS Independent Software Vendor (ISV) Design Partner of the Year – US 2021“ ernannt. Mit diesem komplett gemanagten Multi-Protokoll-Speicherservice von AWS können Unternehmen ihre lokalen Daten auf AWS ausweiten, um den Datenschutz zu verbessern, Unternehmens-Workloads ohne Überarbeitung zu migrieren und die Voraussetzungen für die Ausführung von zustandsabhängigen Kubernetes-Applikationen zu schaffen. Die Auszeichnung honoriert die Arbeit von NetApp, die Kunden dabei hilft, Innovationen zu ermöglichen und Lösungen zu entwickeln, die die digitale und Cloud-Transformation in der AWS Cloud vorantreiben.

„Wir freuen uns, NetApp als AWS Partner of the Year US 2021 auszuzeichnen“, sagt Rachel Mushahwar, Head of Channel and Partner Sales – Americas bei AWS. „Ich war und bin beeindruckt von dem Einsatz und der Innovationskraft, die NetApp unseren Kunden bietet, und davon, wie das Unternehmen einzigartig positioniert ist, um die digitale Transformation unserer Kunden voranzutreiben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ein großartiges Jahr 2022.“

„Wir sind stolz darauf, zum AWS ISV Design Partner of the Year in den USA ernannt worden zu sein“, sagt Anthony Lye, Executive Vice President und General Manager des Bereichs Public Cloud Services bei NetApp. „Seit fast einem Jahrzehnt arbeiten die Entwickler von NetApp und AWS gemeinsam an der Entwicklung branchenführender Cloud-Services. Es ist daher äußerst spannend zu sehen, wie unsere gemeinsamen Innovationen auf der Bühne der diesjährigen re:Invent ausgezeichnet werden. Gemeinsam stellen NetApp und AWS unseren Kunden und Partnern die besten Cloud-Services zur Verfügung, um einen unmittelbaren geschäftlichen Nutzen zu erzielen, sei es in Form von Kosteneffizienz, Compliance, Datensicherheit oder Performance.“

NetApp gab darüber hinaus wichtige Meilensteine für das Wachstum seines „Spot by NetApp“-Produktportfolios für CloudOps bekannt, darunter:

Spot Ocean for Apache Spark

Als Teil der „Spot Ocean“-Produktsuite vereint Spot Ocean for Apache Spark die Infrastruktur-Automatisierung und -Optimierung von Spot Wave mit dem kürzlich von NetApp übernommenen Data Mechanics, um Dateninfrastruktur-Teams die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Apache Spark auf Kubernetes zu bieten, ohne die komplexe Verwaltung und Abstimmung von der Infrastruktur und Workloads. Ocean for Apache Spark ist jetzt in der Vorabversion für AWS-Kunden verfügbar.

Spot Ocean Continuous Delivery (CD)

Spot Ocean CD ist ebenfalls Teil der „Spot Ocean“-Suite und erweitert die Kerntechnologien von Spot by NetApp um eine Lösung für die einfache und zuverlässige Bereitstellung von Cloud-nativen Applikationen auf Kubernetes. Spot Ocean CD ist ab Mitte Dezember als Vorabversion für den privaten Gebrauch für AWS-Kunden verfügbar und vereinfacht die schnelle und zuverlässige Bereitstellung mit integrierter und automatisierter kontinuierlicher Prüfung, damit Entwickler volles Vertrauen in ihre Bereitstellungen haben können.

Zusammen mit der serverlosen „Spot Ocean“-Infrastruktur bilden diese Produkte die erweiterte „Spot Ocean“-Suite, die intelligente Automatisierung und Optimierung für Cloud-native Infrastrukturen und Workloads auf Kubernetes bietet.

CloudCheckr Well-Architected Readiness Advisor

Das kürzlich von NetApp übernommene CloudCheckr ergänzt das Spot-Produktportfolio und erweitert die Funktionen von Spot by NetApp im Bereich Financial Operations (FinOps). Spot by NetApp kündigte heute die Einführung des CloudCheckr Well-Architected Readiness Advisor an, der Managed Service Providern (MSPs) bei der Optimierung von AWS Well-Architected Reviews hilft und sicherstellt, dass AWS-Kunden das AWS Well-Architected Framework zur Optimierung von Cloud-Kosten, Sicherheit, Betriebsabläufen, Performance und Zuverlässigkeit einhalten.

Der Well-Architected Readiness Advisor ist auf der „CloudCheckr CMx“-Plattform verfügbar.

Spot Security

Spot Security versetzt Kunden in die Lage, die gravierendsten Sicherheitsbedrohungen und -risiken innerhalb der Cloud-Infrastruktur schnell zu erkennen, zu priorisieren und zu entschärfen. Spot Security ist ab sofort in einer privaten Vorabversion verfügbar, beginnend mit AWS-Kunden.

„Applikationen in die Cloud zu bringen ist nur der erste Schritt auf dem Weg in die Cloud“, sagt Amiram Shachar, Vice President und General Manager von Spot by NetApp. „Um die Vorteile der Cloud zu nutzen, ist ein ganzheitlicher Ansatz für den Betrieb in der Cloud erforderlich, der Kosten, Ressourcenmanagement, Optimierung und Sicherheit einbezieht. Unser wachsendes Portfolio bietet eine überzeugende Suite von Lösungen für den Cloud-Betrieb, mit denen sich Unternehmen auf ihre Applikationen und nicht auf die Infrastruktur konzentrieren können.“

Ansprechpartner für Medienvertreter:



Kenya Hayes

NetApp

+1 703 589 7595

kenya.hayes@netapp.com

Investor Contact:



Lance Berger

NetApp

+1 408 822 6628

lance.berger@netapp.com