Neu an der Börse? Versuch die Coca-Cola-Aktie

Wenn du in der Fremde in einem Restaurant bist, was ist fast überall möglich? Eine Coca-Cola. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass man das kultige Getränk bekommt, die Marke besitzt eine starke Reichweite.

Das ist ein Grund, warum Coca-Cola auch als Aktie für viele Investoren funktionieren kann. Insbesondere wenn man neu an der Börse ist, macht es vielleicht Sinn, über diese Chance nachzudenken. Die Bekanntheit ist ein Qualitätsmerkmal, das auch eine langfristige Buy-and-Hold-Investitionsthese abbilden kann. Aber es gibt auch zwei andere Qualitäten, die die Aktie von Coca-Cola mitbringt. Neben der bekannten Marke, dem defensiven Geschäftsmodell und der daraus resultierenden zeitlosen Investitionsthese wollen wir heute die Dividende und die Preissetzungsmacht thematisieren und warum beides jetzt wichtig sein kann. Coca-Cola: Eine Dividende, so legendär wie die Marke Coca-Cola: Eine Dividende, so legendär wie die Marke Die Dividende von Coca-Cola ist zweifelsohne so stark wie die Marke. Der US-amerikanische Getränkekonzern zahlt seit über 100 Jahren eine Ausschüttung an die Investoren aus. Seit inzwischen sechs Jahrzehnten erhöht das Management jährlich die Dividende je Aktie. Es gibt daher eine beständige und moderat wachsende Basis. Wobei aus dem Mindestmaß zuletzt ein Dividendenwachstum von 4,8 % beziehungsweise von 0,42 US-Dollar Dividende pro Quartal auf 0,44 US-Dollar geworden ist. Natürlich sind die Ausschüttungen von Coca-Cola nur ein Teil der Rendite. Mit der starken Marke und einem soliden Dividendenwachstum basierend auf einem operativen Wachstum gehen langfristig orientiert auch steigende Aktienkurse einher. Trotzdem sollte man dieses Renditepotenzial gerade jetzt nicht unterschätzen. In einer unsicheren Börsenwelt können stabile Dividenden und damit verbunden Dividendenrenditen ein gefragtes Gut sein. Im Moment beläuft sich die Dividendenrendite auf vergleichsweise solide 2,8 %. Das ist immerhin mehr, als der S&P 500 den Einkommensinvestoren momentan ermöglicht. Zwar auch nicht viel, aber es ist für eine derart solide, defensive Aktie und für neue Investoren ein Anfang, der vertretbar ist. Preissetzungsmacht: Ideal gegen Inflation Preissetzungsmacht: Ideal gegen Inflation Die Aktie von Coca-Cola besitzt jedoch noch eine Eigenschaft, die auch für neue Investoren entscheidend sein kann. Es geht schließlich nicht nur darum, dass die Aktie defensiv ist. Oder zeitlos. Nein, sondern auch um die starken Marken und die damit verbundene Preissetzungsmacht. Bei steigenden Preisen für Rohstoffe, aber auch in einem allgemein von Inflation geprägten Marktumfeld kann das zu einem moderaten Wachstum führen. Oder zu einem Schutz gegen die Teuerung. Die fundamentale Bewertung der Coca-Cola-Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 27 zwar nicht günstig. Ein moderates zweistelliges Gewinnwachstum relativiert jedoch schnell dieses Bewertungsmaß. Defensive, zeitlose Klasse kann daher trotzdem solide Renditen einbringen. Wenn ich jetzt mit dem Investieren anfangen würde, so wäre die Aktie von Coca-Cola eine, die ich in Erwägung ziehen würde. Ob der „Geschmack“ perfekt ist, das ist eine andere Frage. Viel falsch machen kann man mit der Aktie jedoch langfristig nicht. Genauso, wenn man in einem Restaurant zunächst nicht weiß, was man bestellen soll. Der Artikel Neu an der Börse? Versuch die Coca-Cola-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland. Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen. Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien. Motley Fool Deutschland 2022 Foto: flickr/Elvis Fool