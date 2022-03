NORMA - Quartalszahlen sollten Erholung befeuern

NORMA Group SE - WKN: A1H8BV - ISIN: DE000A1H8BV3 - Kurs: 29,920 € (XETRA)

NORMA erzielt 2021 einen Umsatz von €1,092 Mrd (VJ: €952,2 Mio, vorläufig: €1,092 Mrd), ein Ebit bereinigt von €113,8 Mio (VJ: €45,3 Mio, vorläufig: €113,8 Mio), ein EBITA (bereinigt) von €122,5 Mio (VJ: €54,6 Mio, vorläufig: €122,5 Mio) und ein bereinigtes Nettoergebnis von €72,3 Mio (Analystenprognose: €74 Mio). Die Dividende soll €0,75 je Aktie betragen (VJ: €0,70, Prognose: €0,77). Im Ausblick auf 2022 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzplus im mittleren hohen einstelligen Prozentbereich (Analystenprognose: +6 %), einer bereinigten Ebit-Marge von rund 11 % und einem operativen Cashflow von etwa €100 Mio. Quelle: Guidants News

NORMA - Bullen müssen Rettungsanker werfen

Bislang sind die Monate seit dem Hoch vom 02. Juni des letzten Jahres von einer steilen Abwärtsbewegung geprägt, die zuletzt nach dem Verlassen eines Abwärtstrendkanals nach unten bis an den Unterstützungsbereich von 25,88 bis 27,74 EUR führte. Kurz bevor der gesamte Aufwärtstrend des Jahres durch einen nachhaltigen Bruch dieser Zone neutralisiert worden wäre, rissen die Bullen das Ruder aber nochmals herum und starteten eine Erholung.

Diese sollte jetzt über die Widerstandsmarken bei 30,30 und 31,24 EUR führen, um sich weiter zu verstetigen. In diesem Fall könnte die Aktie in den kommenden Wochen bis an die Oberseite des kurzfristigen Abwärtstrendkanals um 33,50 bis 34,18 EUR und darüber an das Zwischenhoch bei 36,00 EUR steigen. Wird dieser Widerstand ebenfalls überwunden, könnte die Erholung sogar schon bis 38,00 EUR führen.

Abgaben unter das Zwischentief bei 28,50 EUR würden dagegen zu einem erneuten Fall unter den Abwärtstrendkanal führen und damit weitere Verluste bis 27,50 und 25,88 EUR wahrscheinlich werden lassen. Hier könnte es zur Ausbildung eines trendwendebestätigenden Doppelbodens kommen. Darunter müsste man sich allerdings auf einen Einbruch bis 22,00 EUR einstellen.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Norma arbeitet weiter an einer Trendwende. Die laufende Erholung kann sich oberhalb von 30,30 - 31,24 EUR bis an den Widerstand bei 34,18 EUR ausdehnen.

NORMA Group Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)