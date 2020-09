Nouripour fordert Verbot von Immobiliengeschäften mit Oligarchen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour gefordert, russischen Oligarchen Immobiliengeschäfte in Deutschland zu verbieten. "Wir reden hier über eine massive Mordserie von Andersdenkenden, bei dem man nicht einmal davor zurückschreckt, Kampfgas im eigenen Land einzusetzen", sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen dem TV-Sender Phoenix. Nouripour machte die russische Oligarchie für den Vorfall verantwortlich und kritisierte, dass russische Oligarchen mit Nähe zum Kreml ungehindert Immobiliengeschäfte in Deutschland machen könnten.

Die Aufgabe der Bundesregierung sei es nun, gemeinsame Gegenmaßnahmen der Europäischen Union zu koordinieren. Die bisherige wirtschaftliche Zusammenarbeit müsse überdacht werden - auch im Energiebereich. Mit Blick auf die derzeit gebaute Erdgas-Leitung Nord Stream 2 gab Nouripour zu bedenken, "ob wir damit nicht so etwas wie Co-Sponsor dessen werden, was da gerade in Russland passiert"./dhu/DP/nas