NOVAVAX - Crash geht weiter

Die Aktie des Impfstoffherstellers Novavax notierte am 09. Februar 2021 auf einem Allzeithoch bei 331,68 USD. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck und fiel in einer ersten Verkaufswelle auf ein Tief bei 147,39 USD.

Von dort aus erholte sich die Aktie zwar, aber seit einem Hoch bei 263,67 USD dominieren die Bären erneut. Am 04./05. Mai kam es zum Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends. Am Donnerstag kam es ausgehend vom EMA 200 zu einer kleinen Erholung, die aber als Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend eingeordnet werden kann. Gestern näherte sich der Wert bereits wieder dem EMA an. Heute wird die Aktie im frühen Handel mit einem Abschlag von rund 10 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der Nasdaq getaxt. Damit wird die Aktie unter dem EMA 200 und auf einem neuen Tief in der Abwärtsbewegung seit 09. Februar getaxt.

Wie tief denn noch?

Das Chartbild der Novavax-Aktie macht einen bärischen Eindruck. Die Verkaufswelle könnte in den nächsten Tagen in unvermindertem Tempo weitergehen. Ein Rückfall in Richtung 117,17 USD erscheint möglich. Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie in den kurzfristigen Aufwärtstrend bei aktuell 187,21 USD zurückkehren. In diesem Fall wäre eine Rally gen 250 USD möglich.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)