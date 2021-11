Webinar am Dienstag, den 23. November um 14:00 Uhr MEZ

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX) (Paris:ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute bekannt, dass sein Key Opinion Leader-Webinar über die Kombination von NOX-A12 und Strahlentherapie, einen vielversprechenden neuen Ansatz zur Therapie von Gehirntumoren, am Dienstag, den 23. November 2021 um 14:00 Uhr MEZ stattfinden wird.

Das Webinar enthält einen Vortrag von Prof. Dr. med. Frank A. Giordano, Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Bonn, der die aktuelle Therapielandschaft und den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf bei der Behandlung von Patienten mit Gehirntumoren, insbesondere Glioblastoma multiforme (GBM), erörtern wird. Wie in seinem Vortrag auf der Jahrestagung der Society for Neuro-Oncology (SNO) am 19. November wird Prof. Giordano die neuesten vielversprechenden Patientenergebnisse der GLORIA-Studie diskutieren, in der NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie bei Gehirntumor-Patienten mit unmethyliertem MGMT-Promotor in der Erstlinientherapie untersucht wird.

Das Management-Team von NOXXON wird außerdem einen Überblick über das Unternehmen und einen aktuellen Stand der klinischen Programme geben. Prof. Giordano wird nach der offiziellen Präsentation für Fragen zur Verfügung stehen.

NOX-A12, ein Hemmstoff des Chemokins CXCL12, hat in den USA und in der EU den Orphan Drug-Status für die Therapie bestimmter Gehirntumore erhalten und hat bisher ermutigende klinische Daten geliefert. Prof. Giordano wird die Studiendaten von NOXXON auch mit historischen Daten vergleichen, die zeigen, wie eine vergleichbare Patientenkohorte auf die Therapie gemäß dem aktuellen Behandlungsstandard reagiert hat, der seit 2006 unverändert geblieben ist.

Prof. Frank Giordano ist Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Bonn. Er ist Experte für Präzisionsstrahlentherapie und intraoperative Bestrahlung bösartiger Tumore und hat für seine Gehirntumorforschung internationale Anerkennung erhalten, darunter eine Auszeichnung der American Society of Radiation Oncology (ASTRO) und die Ehrenmitgliedschaft der spanischen Gesellschaft für Radioonkologie (SEOR). Prof. Giordano schloss sein Medizinstudium an der Universität Heidelberg ab und absolvierte seine Postdoc-Ausbildung als Peter-Engelhorn-Stipendiat am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Seine klinische Ausbildung absolvierte er am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg und am Universitätsklinikum Mannheim, wo er vor seinem Wechsel nach Bonn als stellvertretender Vorsitzender und Direktor der Klinik für Strahlentherapie tätig war. Seit vielen Jahren konzentriert sich seine Forschung auf optimierte Strahlentherapie von Gehirntumoren, um Krebspatienten eine personalisierte und noch wirksamere Therapie zu bieten. Als einer der wenigen Else-Kröner-Fresenius-Exzellenz-Stipendiaten entwickelte Prof. Giordano innovative Therapiemöglichkeiten, die sogar Eingang in die klinische Praxis gefunden haben. Er sieht großes Potenzial in der Kombination von Strahlentherapie und immunmodulatorischer Therapie.

Über NOXXON

Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der TME wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen das Immunsystem und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung. NOXXONs Lead-Programm NOX-A12 lieferte finale Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, die im September 2020 auf der ESMO-Konferenz publiziert wurden. Im Juli 2021 kündigte das Unternehmen die Phase-2-Studie OPTIMUS an, um die Sicherheit und Wirksamkeit von NOX-A12 in Kombination mit Keytruda® von Merck und zwei verschiedenen Chemotherapieschemata als Zweitlinientherapie bei Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs weiter zu prüfen. NOXXON untersucht außerdem in der GLORIA-Studie NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren. In den USA und in der EU wurde dieser Kombination zur Behandlung bestimmter Hirntumore der Orphan-Drug-Status erteilt. Zwischenzeitliche Daten aus den ersten zwei Kohorten einer Studie von NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in neu diagnostizierten Hirntumorpatienten, die klinisch nicht von einer Standard-Chemotherapie profitieren würden, zeigten konsistente Tumorrückbildungen und objektive Tumorantworten. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.noxxon.com

Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp & Dohme Corp.

Über die GLORIA-Studie

GLORIA (NCT04121455) ist NOXXONs Phase-1/2 Dosis-Eskalationsstudie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie bei neu diagnostizierten Glioblastom-Patienten (Gehirntumoren) mit unmethyliertem MGMT-Promotor (resistent gegen Standard-Chemotherapie).

Über die OPTIMUS-Studie

OPTIMUS (NCT04901741) ist eine zweiarmige open label Phase-2-Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Pembrolizumab und nanoliposomalem Irinotecan/5-FU/Leucovorin oder Gemcitabin/nab-Paclitaxel bei Patienten mit Mikrosatelliten-stabilem metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist potenzielle Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.

