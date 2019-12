NTT Group führt Compliance-Management-Lösung mit Robotic Process Automation (RPA) ein

In jüngster Zeit sind Unternehmen weltweit immer intensiver an der Stärkung ihres Compliance- und Risikomanagements interessiert. Um unseren Kunden bei der Bewältigung dieser Anforderungen zu helfen, kündigt die NTT Group vertreten durch die NTT Advanced Technology Corporation („NTT-AT“), Everis Spain S.L.U. („Everis“) der NTT DATA Corporation sowie die itelligence AG („itelligence“) der NTT DATA Corporation eine Compliance-Management-Lösung mit robotischer Prozessautomatisierung (RPA) an. Diese Lösung sammelt und analysiert Daten aus lokalen unternehmenseigenen HR- und Compliance-Systemen sowie aus Cloud-basierten Systemen und unterstützt Kundeninitiativen zur Stärkung der Verantwortung und der internen Governance-Kontrolle. Die NTT Group plant, diesen Service ab dem zweiten Quartal 2020 anzubieten.

Aufgrund strengerer Vorschriften in vielen Branchen, insbesondere in der Finanzindustrie, werden Unternehmen mit der Gefahr von Mehrfachkontrollen und hohen Geldbußen durch lokale Behörden konfrontiert. Aufgrund der Komplexität der Vorschriften und Berichterstattungspflichten haben Finanzinstitute Probleme beim Identifizieren von Compliance-Problemen und es fehlt ihnen an Transparenz bei der Governance. Dies führt wegen der Komplexität ihrer IT-Umgebungen oft zu erhöhtem manuellem Arbeitsaufwand, längeren Verarbeitungszeiten und einem größeren Verwaltungsaufwand.

Die integrierte Lösung der NTT Group kombiniert das RPA-Tool „WinActor ®(*1)„ von NTT-AT, die SMCR-Lösung von everis sowie und die Beratungs- und Integrationsfunktionen von itelligence, um die Reduzierung komplexer manueller Tätigkeiten und die Koordinierung Compliance-bezogenen Daten zu kombinieren, die über mehrere Systeme hinweg verwaltet werden, wie bei Excel (*2) und anderen vorhandenen Systemen.

Diese Lösung wird zunächst als Compliance-Management-Lösung für das „Senior Managers and Certification Regime (SMCR)“ in Großbritannien angeboten und als Reaktion auf Vorschriften außerhalb Großbritanniens erweitert, um Kunden weltweit beim Compliance- und Governance-Management zu unterstützen.

NTT unterstützt seine Kunden bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation durch den Einsatz innovativer Technologien wie WinActor®.

Über „WinActor®“

WinActor ist ein Werkzeug zur robotischen Prozessautomatisierung (RPA), das mithilfe der der unternehmenseigenen Technologien von NTT Access Network Service System Laboratories entwickelt wurde und mittlerweile vermarktet wird.

WinActor erfasst und automatisiert verschiedene Arten von menschlichen Tätigkeiten, beispielsweise über Windows (*2)-Anwendungen, Webanwendungen und so weiter. Es führt automatisch sich wiederholende Routineaufgaben und große Arbeitsvolumen aus, ohne dabei mit Menschen zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus würde eine Automatisierung vorhandener Arbeitsplätze, die einen neuen automatischen Arbeitsstil ermöglicht, sich überaus wertsteigernd für die Unternehmen auswirken, zum Beispiel was die Effizienz, Qualität und Kosteneffizienz betrifft, ohne dass dazu Änderungen der vom vorhandenen System genutzten Software erforderlich wären.

WinActor wurde seit 2017 schnell eingeführt und verbreitet, insbesondere in den Unternehmen, die eine „Work Style Revolution“ anstreben, unabhängig von Branche und Unternehmensgröße. Aktuell – bis Ende November 2019 – haben mehr als 4.200 Unternehmen WinActor eingeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://winactor.biz/.

(*1) „WinActor“ ist eine eingetragene Marke der NTT Advanced Technology Corporation

(*2) „Excel“ und „Windows“ sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

