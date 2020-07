NUTANIX - Bullen in arger Bedrängnis

Nutanix Inc. - WKN: A2ACQE - ISIN: US67059N1081 - Kurs: 20,450 $ (NASDAQ)

Es gibt Aktien, die in meiner Wunschanalysensendung immer wieder auftauchen und bei denen ich mich immer wieder wundere, warum es so viele Fans gibt. Nutanix zählt zweifelsohne dazu. Während der Nasdaq 100 in den vergangenen Wochen ein Allzeithoch nach dem anderen aufs Parkett zauberte, befindet sich dieser Titel seit dem Jahr 2018 in einem lupenreinen übergeordneten Abwärtstrend.

Damit sich das Bild also in den übergeordneten Zeitebenen bessert, wären Kurse über der maßgeblichen Abwärtstrendlinie, ja besser noch über dem Zwischenhoch bei 37,86 USD vonnöten. Davon ist der Titel meilenweit entfernt. Das erzählte ich in den Videos auch immer und immer wieder. Allein, es schien nur wenige zu interessieren.

Schauen wir kurz auf die Fundamentals. Diese sehen zunächst einmal ebenfalls wenig berauschend aus. Analysten gehen von anhaltenden Verlusten aus. Selbst im Jahr 2022 wird Nutanix tiefrote Zahlen schreiben. Der Umsatz könnte in diesem Jahr 1,30 Mrd. USD erreichen. 2022 liegt die Konsenschätzung in etwa bei 1,79 Mrd. USD. Insofern ist der Titel aktuell nur für Fans niedriger Kurs-Umsatz-Verhältnisse einen Blick wert. Denn 2,8 und 2,5 sind KUV-Werte, die angesichts des laufenden Tech-Hypes durchaus human erscheinen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 1,24 1,30 1,49 Ergebnis je Aktie in USD -3,43 -4,69 -3,82 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 3,0 2,8 2,5 PEG neg. 0,3 *e = erwartet

Es folgt der Blick auf den Tageschart. Hier wird deutlich, dass sich die Käufer auch kurzfristig keine weiteren Ausrutscher mehr erlauben dürfen. Denn fasst man die Konsolidierung seit Juni in einen Trendkanal, erreicht der Wert heute mit Kursen um 20 USD die untere Begrenzung dieses Kanals. Bleibt nun eine bullische Gegenreaktion aus, dürfte es das mit der Erholung seit März gewesen sein und eine Abwärtsbewegung, um die beiden Gaps bei 18,49 und 14,59 USD zu schließen, dürfte starten. Insofern ist der heutige Handelstag bereits sehr wichtig.

Kaufsignale in dieser Zeitebene gibt es im Übrigen erst oberhalb des Abwärtstrendkanals und des EMA200. Da knapp darüber auch eine riesige Kurslücke wartet, ist erst über 26,35 USD mit Kursdynamik in Richtung 32,26 USD zu rechnen. Dieses Gap war es im Übrigen auch Ende Februar, welches die Erholung seit dem Tief im Jahr 2019 mit einem Schlag beendete.

