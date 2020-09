nVent wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der Konzern nVent Electric plc (ISIN: IE00BDVJJQ56, NYSE: NVT) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 17,5 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus. Die Zahlung erfolgt am 6. November 2020 (Record date: 23. Oktober 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,70 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs in Höhe von 17,76 US-Dollar (Stand: 28. September 2020) 3,94 Prozent.

Die Firma nVent Electric hat ihren Hauptsitz in London. In Minneapolis verfügt das Unternehmen über ein Managementbüro. Der Konzern ist ein Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Im Jahr 2018 erfolgte die Abspaltung von Pentair. Es werden rund 9.400 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal 2020 (30. Juni) wurde ein Umsatz von 447 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 540 Mio. US-Dollar) bei einem Ertrag von 25,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 60,9 Mio. US-Dollar) erwirtschaftet.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau an der Wall Street mit 30,57 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. September 2020).

Redaktion MyDividends.de