NVIDIA bleibt auf Kurs, während Cisco abtaucht!

Wir sehen am Donnerstag überwiegend robuste Ergebnisse, vor allem was NVIDIA betrifft. Rund 8 Prozent tendiert die Aktie an der Wall Street fester. Auch die Kaufhausriesen Macy's und Kohl's zeigen, dass die Konsumlaune trotz Inflation bestens bleibt. Cisco taucht hingegen rund 6 Prozent ab, belastet durch Probleme bei den Lieferketten.

0:00 - Intro: Family first.

2:24 - NVIDIA in schönem Dilemma

4:55 - Das Problem mit Cisco

8:33 - Der Einzelhandel gewinnt

10:00 - Chinesische Tech-Werte

11:31 - The big picture

12:42 - Wirtschaftspaket in Japan

13:44 - Energiemärkte, Boeing